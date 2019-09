IL CLOWN AMMAZZA IL BOX OFFICE: ''IT 2'' DEBUTTA DA NOI CON 5 MILIONI, 185 MLN NEL MONDO - IL ''RE LEONE'' ARRIVA A 32 MILIONI, SEGUITO DA ''MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI'' CON GASSMANN E RAGONESE - ''MARTIN EDEN'' È QUINTO CON MEDIA COPIA DA 2.200 EURO, MENTRE SERVILLO ARRIVA A 437MILA - TARANTINO, CHE DA NOI ESCE IL 19, TOCCA I 310 MILIONI GLOBALI

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 9 settembre 2019.

Si torna a casa. Avevamo lasciato il Joker vittorioso a Venezia e troviamo Penny Wise ghignante. Ovvio il perché. Penny Wise, il clown assassino, trionfa con It-Capitolo Secondo, primo da noi con 4 milioni 942 mila euro, e primo in tutto il mondo con 185 milioni di dollari nel fine settimana, malgrado sia un polpettone horror di 2 ore e 49 minuti. In America è primo con 91 milioni di dollari, un filo meno del primo It, in Russia con 8,8 milioni, in Messico 10, in UK 9,4. Anche da noi ha incassato un po’ meno del primo It, 6,6 milioni di euro, ma è un problema di durata. Al secondo posto da noi Il re leone con 3 milioni 625 mila euro e un totalino bomba di 32 milioni di euro.

Non c’è bambino che non l’abbia visto mi sa. Al terzo posto, molto distanziato però, un film italiano, la commedia per famiglie con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese Mio fratello rincorre i dinosauri, presentata fuori concorso a Venezia, 656 mila euro. Quarto posto per il moscissimo Attacco al potere 3 con 654 mila euro e un totale di 2,2 milioni di euro. Ottimo quinto posto per Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli fresco di Coppa Volpi a Venezia, 453 mila euro con 202 copie e una media copia di 2.200 euro.

Tra i film italiani in classifica giusto segnalare 5 è il numero perfetto di Igort con Toni Servillo, uscito la settimana scorsa, con 117 mila euro e un totale di 437 mila euro, e Il Signor Diavolo di Pupi Avati, 90 mila euro con un totale di quasi un milione di euro. Per il film, il ritorno all’horror di Avati, è un successo, vista l’uscita al 20 agosto nella quale nessuno credeva. Invece ha funzionato il fatto che sia un horror e d’autore.

In America, invece, trionfa It-Capitolo Secondo con 91 milioni di dollari, al secondo posto Attacco al potere 3 con 6 milioni di dollari e un totale di 53. Seguono Good Boys con 5,3 e un totale di 66, quarto Il re leone con 4,1 con un toale di 529 milioni e un globaluccio di 1 miliardo 599 milioni. C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, che da noi uscirà il 19 settembre, è undicesimo con un totale americano di 134 milioni e un globale di 310. Non siamo ancora arrivati ai 400 milioni che voleva la Sony ma ci siamo quasi.

