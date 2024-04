16 apr 2024 17:23

CO(S)CE DELL'ALTRO MONDO! - L'ATTRICE BRITANNICA HANNAH WADDINGHAM SFANCULA UN FOTOGRAFO CHE LE CHIEDE DI MOSTRARE LE GAMBE: "NON LO DIRESTI MAI A UN UOMO, NON FARE LO STRONZO, ALTRIMENTI ME NE VADO" - LO SCAZZO TRA I DUE È CONTINUATO ANCHE LONTANO DAI MICROFONI, CON L'ATTRICE CHE HA RIBADITO IL CONCETTO AL DIRETTO INTERESSATO E POI… - VIDEO