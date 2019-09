COATTI SI NASCE – PIOGGIA DI CRITICHE PER LA SCELTA D’ABITO DELLA BONISSIMA ILARY BLASI CHE HA PRESENTATO GLI EUROGAMES IN VERSIONE ANNA OXA: LADY TOTTI INDOSSAVA UN BODY, UN PANTALONE CARGO CHE LE SCENDEVA METTENDO IN MOSTRA UN PO’ DI NATICHE E TACCHI ALTI – IL WEB SI È SCATENATO E PERSINO IL CAPITANO L’HA PERCULATA SU INSTAGRAM…(VIDEO)

FRANCESCO TOTTI PERCULA LA MOGLIE PER IL LOOK

Eurogames, il rifacimento contemporaneo di Giochi Senza Frontiere, ieri è partito alla grande: l’operazione nostalgia lanciata da Mediaset sta riscuotendo grande successo, ma lo stesso non si può dire per la presentatrice scelta per condurre lo show. Ilary Blasi è infatti stata criticata per una scelta d’abito davvero discutibile, e sulla rete i telespettatori non ci sono andati affatto leggeri.

Eurogames, Ilary come Anna Oxa

Quando aveva annunciato che sarebbe stata al timone degli Eurogames, Ilary si era trovata anche a parlare del look che avrebbe adottato per condurre la trasmissione. Per adeguarsi allo stile e al tono del programma Ilary spiegò che avrebbe lasciato da parte gli abiti troppo eleganti e troppo scomodi, optando per look molto comodi che le avrebbero permesso di essere sempre in movimento.

Con queste anticipazioni nessuno si sarebbe aspettato di vedere Ilary Blasi in abito da sera sul playground degli Eurogames, ma di certo nessuno si sarebbe aspettato di vederla in costume da bagno, ma è esattamente quello che è successo.

I costumisti di Ilary Blasi (unici veri colpevoli dello scempio andato in onda) hanno scelto per la presentatrice un look minimal all black, formato da un semplicissimo body di lycra a canottiera e un paio di pantaloni cargo dotati di tasconi e di culisse in vita.

A completare il look i lunghissimi capelli biondi che Ilary per una volta ha deciso di portare al naturale, senza nasconderli con la parrucca, e un paio di stivaletti dorati dal tacco vertiginoso.

Il problema dov’è? Semplice: nel fatto che i pantaloni di Ilary erano talmente calati da mostrare la sgambatura del body, e qualcuno (anche Francesco Totti) non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza con uno storico look di Anna Oxa.

Il commento del web

Come c’era da aspettarsi, moltissimi degli spettatori che stavano seguendo gli Eurogames hanno apprezzato la performance di Ilary e hanno apprezzato ancora di più lo spirito del programma, in grado di ricreare l’indimenticabile e spensierata atmosfera degli anni Novanta, ma sono stati davvero crudeli commentando il suo look:

Ilary sei brava, sei bella, sei stra simpatica ma ti sei vestita da super coatta … un po’ di classe ti donerebbe.

Raga tutto molto bello, però quei pantaloni di Ilary messi così mi disturbano proprio

Eri in bagno e non hai fatto a tempo a tirare su i pantaloni?

Francesco Totti si diverte

A dimostrazione che Francesco Totti ama moltissimo sua moglie ma non si lascia scappare nessuna occasione per prenderla in giro, è arrivata anche la story di Instagram dell’ex capitano della Roma.

Totti ha pubblicato una foto di Ilary con in sottofondo una canzone di Anna Oxa: Fammi Ridere Un Po’. Non c’è bisogno di aggiungere altro.

Il look a cui tutti hanno pensato è quello con cui Anna Oxa si presentò al Festival di Sanremo del 1999 : fisico da urlo, lunghissimi rasta, crop top, pantaloni e tanga in bella vista che spuntava dall’orlo superiore dei jeans. All’epoca la Oxa lanciò una vera e propria moda che divenne popolarissima tra le adolescenti, ma forse era meglio fermare l’operazione nostalgia a Giochi Senza Frontiere.

