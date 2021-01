IL COBRA NON E’ UN SERPENTE E NEANCHE UN PENSIERO FREQUENTE - LA RETTORE RACCONTA DA DIACO CHE È RIMASTA VERGINE FINO A 22 ANNI – “VENIVO DAL VENETO BIANCO. NON FACEVO FINTA DI FARE LA CASTA, ERO UNA BRAVA RAGAZZA” - L’INFANZIA IN COLLEGIO, L’ARRIVO A LONDRA A 18 ANNI:”IO ERO INNAMORATA DI ELTON JOHN. ERA UNA COSA PSICOLOGICA. IO SONO ATTRATTA ANCHE DA UOMINI CHE HANNO PIACERI SESSUALI DIVERSI. QUANDO CI SIAMO INCONTRATI, NON CI HO PROVATO, ERO IMBRANATISSIMA E LUI MI HA DETTO..." – VIDEO

Dagonews

Grande successo ieri sera per "Ti sento", il nuovo programma di Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 il martedì in seconda serata. La seconda puntata ha infatti registrato il 5.1% di share. Protagonista Donatella Rettore che ha svelato lati inediti di sé: la solitudine, il rapporto con la mamma, la scoperta del corpo, l’infanzia in collegio, l’arrivo a Londra a 18 anni, la scoperta dell’amore…

«Io ero innamorata di Elton John, assolutamente innamorata… Era una cosa psicologica» Ti attraeva?, chiede Diaco. «Psicologicamente si. E’ un uomo talmente bravo… Quando ci siamo incontrati… non è che mi ha detto niente, si è messo a suonare il piano. Io… non sapevo più che lingua parlare, se in francese, in tedesco… Aveva una salopette fucsia e degli occhiali… era uno show solamente per me».

Diaco: Vuoi dire che nella tua vita sei stata attratta anche da uomini che magari avevano piaceri sessuali diversi? «Perché no? Si». D: Ah quindi hai tentato con Elton John? «No, non ho tentato ero imbranatissima, anzi ero lì che misuravo ogni singolo verso, però lui: “relax yourself”».

E la scoperta della sessualità: “…A 22 anni. Io venivo da un Veneto che non è come quello di oggi, era un veneto bianco, era un Veneto che la donna non si deve toccare neanche con un fiore. Cioè proprio doveva essere illibata… Non facevo finta di fare la casta, ero una brava ragazza”

