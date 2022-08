6 ago 2022 08:30

LE COFANE DEL ROCK! A PONZA L’INCONTRO A SORPRESA TRA ROD STEWART E BOBBY SOLO: I DUE ARTISTI, ENTRAMBI 77ENNI, HANNO COLLABORATO INSIEME IN PASSATO – IL CANTANTE BRITANNICO HA FATTO CAPOLINO DURANTE LE PROVE, HA SALUTATO BOBBY SOLO (“GIVE ME FIVE”), SI È DEFILATO IN UNA DELLE STRADINE DELL'ISOLA PER LA CENA PER POI RIPARTIRE A BORDO DEL SUO YACHT… - VIDEO