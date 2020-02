24 feb 2020 18:20

#COJONAVIRUS - "CHE POI FATE SESSO ANALE SENZA PROTEZIONI, POMPINI E CUNNILINGUS COME VE PRESENTATE, CACATE E PISCIATE SENZA LAVAVVE LE MANI, E CHE FATE? VE METTETE LE MASCHERINE E ASSALTATE I SUPERMERCATI?" – CHEF RUBIO FA IL BRILLANTONE SU TWITTER E VIENE FRITTO IN PADELLA DAGLI UTENTI: “CHE POI IL MAGGIOR PROBLEMA DI IGIENE PER MOLTI ITALIANI RESTA QUELLO MENTALE” - I CONSIGLI NON RICHIESTI DELLO SPADELLATORE PER FRONTEGGIARE IL CORONAVIRUS