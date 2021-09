“SO CHE ANTONELLA VIOLA HA UN TRASCORSO IN POLITICA. SO CON CHI MA NON DIRÒ IL NOME” -

https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/la-gaffe-di-paolo-mieli-sul-passato-politico-della-dottssa-viola-da-studioso-della-sua-vita-so-che-13-09-2021-396754

Da liberoquotidiano.it

MIELI VIOLA

Non sembrano d'accordo Paolo Mieli e Marco Travaglio sull'esito delle prossime elezioni comunali. "Stando ai sondaggi Enrico Letta sarà l'unico trionfatore, tutti gli altri perderanno", tuona l'editorialista del Corriere della Sera a Otto e Mezzo. Pochi minuti prima il direttore del Fatto Quotidiano ha ammesso invece che "la destra a Roma è fortissima" e la vittoria del Pd è tutt'altro che certa.

Ma Mieli non si basa sui sondaggi politici e generali, come spiega a Lilli Gruber su La7. Lui si basa solo sulle rilevazioni per le comunali, dove il "Movimento 5 Stelle sarà costretto a un ruolo subalterno, Fratelli d'Italia e Forza Italia perderanno". Intanto il segretario del Pd ha pensato bene di correre a Siena per un seggio in Parlamento, anche questa una mossa ragionata secondo il giornalista: "Evidentemente Letta ha fatto bene i suoi calcoli - prosegue - e se vince in tutte le città sarà l'unico trionfatore".

paolo mieli

Conclusa la parentesi politica, il programma di La7 torna a parlare di coronavirus e tutte le sue conseguenze. Presente in studio anche l'immunologa Antonella Viola con cui Mieli si macchia di uno scivolone: "So che lei ha un trascorso in politica. So con chi ma non dirò il nome". Un'uscita che spiazza la diretta interessata: "Assolutamente no, ma cosa? L'unica associazione a cui ho preso parte è Emergency ma quello è volontariato". "Allora ritratto", dice deluso Mieli tra le risate della conduttrice.

antonella viola ANTONELLA VIOLA