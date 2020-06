COLATURA DI COLAO – VISSANI FA A PEZZETTI IL PIANO SULLA RIPARTENZA DEL MANAGER E LA TASSA SUI CONTANTI: "CI HANNO ROTTO. IL CASH È L'ESSENZA DELL'ITALIA. DICONO CHE COSÌ SI FAVORISCE IL NERO? SÌ, LO DICE L'OLANDA CHE È UN PARADISO FISCALE E VIVE DI QUELLO. E' PIÙ PICCOLA DELL'UMBRIA E VUOLE ROMPERE I COGLIONI A NOI? MA ANDIAMO!" LO CHEF VORREBBE PARLARNE A TAVOLA CON IL PREMIER CONTE A CUI SERVIREBBE…

Gianfranco Vissani che oltre ad essere uno degli chef stellati più noti per le apparizioni in tv, dal lockdown in poi è diventato portavoce della ristorazione italiana, non riesce proprio a digerire il piano sulla ripartenza firmato da Vittorio Colao e dai suoi esperti. A non andargli giù è ancora una sorta di controllo della libertà "ci hanno rotto", tuona senza mezzi termini.

E soprattutto l'attacco all'utilizzo dei contanti che Vissani contesta: "basta con l'attacco delle multinazionali che vogliono cambiare la vita degli italiani per fare soldi loro. Il cash è l'essenza dell'Italia, lo usano i piccoli e medi imprenditori anche per risolvere i problemi e stare in piedi.

Dicono che così si favorisce il nero? Sì, lo dice l'Olanda che è un paradiso fiscale e vive di quello. E' più piccola dell'Umbria e vuole rompere i c... a noi? Ma andiamo!"Vissani vorrebbe parlarne a tavola guardando negli occhi il premier Giuseppe Conte a cui servirebbe pane e acciughe e lumache di terra "perché lui è un uomo di terra..."

