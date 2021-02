PER COLPA SUA LEGIONI DI BURINOZZI PENSANO DI SAPER BALLARE - SE NE VA A 85 ANNI JOHNNY PACHECO UNO DEI PADRI DELLA SALSA - IL MUSICISTA DI ORIGINE DOMINICANA ERA STATO RICOVERATO D'URGENZA POCHI GIORNI FA PER UNA POLMONITE. HA FONDATO FANIA RECORDS NEL 1964 CON L'AVVOCATO GERALD MASUCCI. HA REGISTRATO O COMPOSTO PIÙ DI 100 CANZONI DURANTE LA SUA CARRIERA, TRA CUI "EL FAISAN" E "QUITATE TU"…

JOHNNY PACHECO 1

(ANSA-AFP) Johnny Pacheco, il musicista di origine dominicana considerato uno dei padri della salsa, è morto all'età di 85 anni nel New Jersey. Lo ha fatto sapere la sua famiglia. Musicista, compositore e produttore, Pacheco ha fondato l'etichetta Fania Records e la storica band Fania All Stars, di cui hanno fatto parte icone della salsa come Celia Cruz, Hector Lavoe e Willie Colon. "Con grande dolore nell'anima e un vuoto nel cuore informo che il maestro Johnny Pacheco è morto questo pomeriggio in grande pace", ha detto la moglie, Cuqui Pacheco, in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del musicista. Pacheco era stato ricoverato d'urgenza pochi giorni fa per una polmonite.

JOHNNNY PACHECO

Nato Juan Azarias Pacheco a Santiago de los Caballeros, nel nord della Repubblica Dominicana, il 25 marzo 1935, emigrò a New York da bambino con la sua famiglia. Ha studiato alla Juilliard Arts School e ha iniziato la sua carriera musicale negli anni '50. È diventato famoso con la sua band Pacheco y Su Charanga. Ha fondato Fania Records nel 1964 con l'avvocato Gerald Masucci. Ha registrato o composto più di 100 canzoni durante la sua carriera, tra cui "El Faisan" e "Quitate tu". "DEP (Riposa in pace) mio caro amico e insegnante", ha twittato Colon dopo l'annuncio della morte di Pacheco, definendo "unico" il suo ex compagno di band.

JOHNNNY PACHECO JOHNNNY PACHECO