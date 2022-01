17 gen 2022 19:08

COLPI DI GENIE (BOUCHARD) – LA GNOCCHISSIMA TENNISTA CANADESE REDUCE DA UN LUNGO INFORTUNIO SI SPARA ALCUNI SELFIE, MELOCCARO LA PUNGE (“POI DICE COME MAI NON SI È PIÙ RIPETUTA SUI LIVELLI DEL 2014”) E SCATENA UN PANDEMONIO SOCIAL - "COSA HA MAI VINTO?! PER UN ANNO DISCRETO SI PARLAVA DI GRANDE REGINA DEL TENNIS. NON È CHE SIA STATA TROPPO SOPRAVVALUTATA? - QUANDO UNA RAGAZZA DIVENTA “FAMOSA” CI VUOLE UNA GRAN TESTA PER RIMANERE CONCENTRATI. GENIE NON CE L’HA AVUTA, FORSE SOLO LA SHARAPOVA CE L’HA FATTA, MA IL 2004 NON È IL 2022…