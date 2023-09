IL COLPO BASSO DI LILLI – LA GRUBER SI INDIGNA PER IL CASO DELLA GIORNALISTA SPAGNOLA, ISA BALADO, CHE HA RICEVUTO UNA PACCA SUL SEDERE DA UN PASSANTE IN DIRETTA TV: “LO AVREI COLPITO DOVE FA PIÙ MALE, SENZA ESITAZIONE. È SUFFICIENTE UNA GINOCCHIATA, BASTA POCHISSIMO” – POI SI LANCIA IN UN PIPPOTTO SU “L’ESTREMA SESSUALIZZAZIONE DI OGNI COSA, CHE RENDE I PIÙ GIOVANI PIÙ FRUSTRATI E AGGRESSIVI” – VIDEO

lilli gruber - in altre parole - la7

“Lo avrei colpito dove fa più male, senza esitazione. È sufficiente una ginocchiata, basta pochissimo”. Lilli Gruber ha commentato la molestia ai danni di una giornalista avvenuta in Spagna durante un collegamento televisivo.

Gruber, ospite del nuovo programma di Massimo Gramellini, In altre parole, su La7, ha analizzato quello che secondo lei è un peggioramento della nostra società relativo ai comportamenti dei singoli e della collettività: “Succede oggi e non 40 anni fa, quando io facevo l’inviata. L’estrema sessualizzazione di ogni cosa, rende le persone, soprattutto i più giovani, più frustrati e aggressivi”. [...]

