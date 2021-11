UN COLPO BASSO "DISUMANO" - DURANTE UNA DIRETTA DI COPPIA SU TWITCH CHIARA FERRAGNI HA SMERDATO IL MARITO FEDEZ, CHE STA PROMUOVENDO OVUNQUE IL SUO ALBUM “DISUMANO”: "IL SESSO MIGLIORE? QUELLO DA..." - L’INFLUENCER HA POI RIPRESO IL RAPPER DOPO UN RUTTO IN DIRETTA: "AL PROSSIMO ME NE VADO. ANCHE NOSTRO FIGLIO LEO LI FA PERCHÉ TI IMITA, È UNA COSA ORRENDA"

Abuon intenditore poche parole e quelle poche che ha usato Chiara Ferragni hanno gelato il marito: "Il sesso migliore?" chiede Fedez e Chiara risponde "Quello da sola". La live su Twitch della coppia è stata una mazzata dopo l'altra per il rapper che sta promuovendo il nuovo album Disumano in uscita domani, 26 novembre.

I video della diretta sono stati trasformati in divertenti (per gli utenti, non molto per Fedez) meme, ma il siparietto sul sesso non è stato l'unico e il povero Fedez si è limitato ad incassare.

Chiara Ferragni durissima con Fedez sull'educazione di Leone

Le dinamiche familiari dei Ferragnez sono arcinote e dal 9 dicembre lo saranno ancora di più vista l'uscita dell'omonima serie tv su Prime Video. Scherzi, risate e dolcezza accompagnano il racconto della loro vita sui social, ma non mancano i litigi, anche in diretta, e ieri sera ne abbiamo visto una prova.

Sul suo canale Twitch, Fedez ha iniziato una diretta insieme alla moglie chiacchierando con i suoi followers. Oltre a quello che potrebbe essere definito un due di picche ("Il sesso migliore?", "Quello da sola") Chiara riprende il marito perché ha ruttato in diretta: "Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Anche Leo adesso rutta perché tu contuni a ruttare”.

Fedez ha provato a ribattere "Che c'entra Leo?", ma Chiara è stata diretta "Io non rutto mai, quindi sì è colpa tua. Lui dice Come papà", il rapper divertito ha risposto "Orgoglio di papà" battendosi la mano sul cuore fieramente.

