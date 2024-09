23 set 2024 18:07

COM'È ATTAPIRATA MARIA ROSARIA BOCCIA! - NON POTEVA ANDARE CHE ALLA "POMPEIANA ESPERTA" IL PRIMO TAPIRO (PERSONALIZZATO) DELLA NUOVA STAGIONE DI "STRISCIA LA NOTIZIA" - LA STATUINA TRA LE TERGA HA LE CHIAVI D'ORO DELLA CITTA' DI POMPEI, INDOSSA I FAMOSI "OCCHIALI-SPIA", HA UNA CICATRICE SULLA TESTA COME QUELLA CHE LA BOCCIA AVREBBE INFERTO A SANGIULIANO. NON MANCA L'ANELLO AL NASO, A SIMBOLEGGIARE LA FEDE NUZIALE DI SANGIULIANO. LA BOCCIA CHIARISCE: "NON L'HO PRESA IO" - LA "POPPEA DI POMPEI" SMENTISCE ANCHE LA RELAZIONE CON LOLLOBRIGIDA E...