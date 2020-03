3 mar 2020 15:55

COME ANTICIPATO DA “SPY” E' FINITA LA STORIA TRA ANNA TATANGELO E GIGI D'ALESSIO - UNA NUOVA BUFERA HA TRAVOLTO LA COPPIA, E QUESTA VOLTA PER SEMPRE - A COMUNICARLO LA STESSA CANTANTE IN UN POST IN CUI ANNUNCIA LA FINE DELLA RELAZIONE - ERANO SETTIMANE CHE SI PARLAVA DI UNA NUOVA CRISI TRA I DUE DOPO QUELLA DI DUE ANNI FA…