5 ago 2021 13:58

COME AVRÀ PRESO ANNA TATANGELO LA NOTIZIA CHE GIGI D’ALESSIO DIVENTERÀ DI NUOVO PAPÀ? SECONDO ALCUNI RUMORS PARE CHE LA CANTANTE NON ABBIA FATTO I SALTI DI GIOIA – MA A FAR GIRARE I MELONI AD ANNA SAREBBE STATA LA DECISIONE DELL’EX DI PRENDERE CASA A NAPOLI: QUANDO STAVANO ANCORA INSIEME LEI GLIELO AVREBBE CHIESTO DIVERSE VOLTE, MA LUI SI ERA SEMPRE RIFIUTATO… VIDEO