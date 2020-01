COME AVREBBE DOVUTO CHIAMARLA, “DIVERSAMENTE ETERO”? – IL “GRANDE FRATELLO” NELL’EPOCA DEL POLITICAMENTE CORRETTO DIVENTA UN CAMPO MINATO. DOPO LA CACCIATA DI SALVO, ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE E NANDO MOSCARIELLO, MANAGER DI LICIA NUNEZ, CHIEDONO L’ESPULSIONE DI FERNANDA LESSA, REA DI AVER CHIAMATO “LA LESBICA” L’EX FIDANZATA DI IMMA BATTAGLIA: “È OMOFOBIA” – VIDEO

GF VIP: BERNARDINI DE PACE E MOSCARIELLO CHIEDONO ESPULSIONE DI FERNANDA LESSA PER OMOFOBIA

Da www.davidemaggio.it

Annamaria Bernardini De Pace e Nando Moscariello, manager di Licia Nunez, dichiarano guerra a Fernanda Lessa, chiedendo al GF Vip che la concorrente venga espulsa. Nei giorni scorsi, infatti, l’inquilina brasiliana del reality di Canale 5 si è in più occasioni riferita alla Nunez etichettandola come “la lesbica”.

Secondo Bernardini De Pace e Moscariello, la Lessa dovrebbe essere espulsa dal GF Vip poichè il suo atteggiamento sarebbe omofobo e verbalmente violento al pari di quello che ha portato all’espulsione di Salvo Veneziano.

In un comunicato che si apprestano a rilasciare, i titolari della Bmore Management dichiarano quanto segue:

Il concorrente Salvo Veneziano è stato espulso dal gfvip4 perché con la violenza delle parole ha aggredito una donna. E non è anche violenza delle parole, definire una donna , anziché col suo nome, col suo orientamento sessuale? Chiamare Licia Nunez “ la lesbica” è indice di omofobia. Fernanda Lessa merita l’espulsione, perché ha così discriminato una concorrente, solo perché l’aveva nominata. L’omofobia colpisce non solo gli omosessuali dichiarati, ma soprattutto quelli che vivono nel dolore e nella paura di raccontarsi, proprio per sfuggire al dileggio degli ignoranti omofobi. I responsabili del gf devono intervenire immediatamente per non diventare complici. Aspettiamo con fiducia. Bmore Management Annamaria Bernardini de Pace & Nando Moscariello.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, FERNANDA LESSA VS ANTONELLA ELIA: «MI MANCANO I MIEI CARI, NON SONO SOLA COME LEI. PER NOMINARMI SI È ACCORDATA CON LA LESBICA»

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Al Grande Fratello Vip 2020 si è acceso lo scontro tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. L’ex modella brasiliana non ha gradito la nomination, fatta ieri sera dalla coinquilina, motivo per cui ha confidato a Michele Cucuzza e, in seguito, ad Andrea Montovoli ciò che realmente pensa di lei. Tra i giudizi della Lessa si è inserita persino Licia Nunez, più volte etichettata dalla donna come “la lesbica“.

Le prime avvisaglie dello scontro si sono avvertite quando Antonella, su domanda diretta di Alfonso Signorini, ha spiegato di aver scelto di nominare palesemente Fernanda perché, oltre a trovarla antipatica e con la voce irritante, riteneva che i suoi sbalzi d’umore continui la rendessero spesso “aggressiva“. Visibilmente spiazzata da una nomination che probabilmente non si aspettava, la Lessa ha scelto inizialmente di non rispondere alla provocazione della Elia, anche se poi ha espresso il suo punto di vista a puntata terminata.

cucuzza e ciavarro dormono

In un confronto con Cucuzza, Fernanda ha portato fuori il suo livore per Antonella:

“Sono instabile perchè mi manca mio marito? Ma sì, mi mancano i miei cari… mica sono solo come lei”.

Interrogata da Cucuzza (“Hai avuto una sola nomination o due? E le altre?“), la Lessa ha riversato la sua ira anche su Licia:

antonella elia gfvip

“La lesbica“.

Successivamente, la Lessa ha avuto occasione di parlare della questione anche con Andrea Montovoli ed ha ventilato l’ipotesi che Licia e Antonella si fossero accordate per nominarla:

“Io non sono rimasta male di essere nominata, sono rimasta male di come l’ha fatto (…) Non mi è piaciuto perchè, secondo me, questa è una double face totale, da tenersi lontano. (…) Lei si è messa insieme a quella che aveva il frac, che non so come si chiama: Elisa? Come si chiama l’altra? Come si chiama? Che aveva il frac… Quella che è lesbica. Licia. Si è messa d’accordo”.

le frasi di salvo

L’attore si è così mostrato solidale con lei, invitandola ad essere se stessa ma a stare attenta alla Elia, ossia ad una persona che, avendo fatto tanti reality, sa sicuramente come giocare. (Qui il video). Intanto, la definizione della Lessa di Licia ha innescato la reazione di Barbara Eboli, compagna della Nunez:

rita rusic

““E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata?! Che direbbe la signorina?! Che quando parla ancora sbiascica. Pessima”.

Il commento è stato però rimosso da Twitter dopo poche ore.

