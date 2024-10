8 ott 2024 20:53

COME CANDELA-DIXIT SU DAGOSPIA, ALESSANDRO CATTELAN CONDURRÀ SANREMO GIOVANI E IL DOPOFESTIVAL – A DARE L’ANNUNCIO È STATO CARLO CONTI AL TG1, ANNUNCIANDO I CAMBIAMENTI ALLA VERSIONE “YOUNG” DEL FESTIVAL: “SARÀ UN VERO E PROPRIO TALENT PER CONOSCERE E SELEZIONARE I TALENTI EMERGENTI CHE SOGNANO DI ARRIVARE AD ESIBIRSI SUL PALCO DEL TEATRO ARISTON” – CATTELAN SARÀ ANCHE CO-CONDUTTORE PER UNA SERATA (PROVE GENERALI PER LA "PROMOZIONE"?)