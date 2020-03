COME DAGO-ANTICIPATO, ''DETTO FATTO'' CHIUDE PER VIRUS: CHE NE SARÀ DEGLI ALTRI PROGRAMMI DEL CENTRO PRODUZIONE RAI/MECENATE, TRA CUI QUELLO DI FABIO FAZIO? - RINVIATA ANCHE LA PARTENZA DI ''BALLANDO CON LE STELLE'', COME ''TV TALK'', OLTRE AI PROGRAMMI DI RAI1 CHE SALTANO (QUI LA LISTA). TUTTI CHIUSI IN CASA, E CI TOCCANO PURE LE REPLICHE…

Come DAGOANTICIPATO "Detto Fatto" chiude per coronavirus. Cosa sarà degli altri programmi del centro di produzione Rai - Mecenate, come FAZIO: domenica andrà in onda?

? La famiglia di #dettofattorai resterà a casa per i prossimi giorni. ? ? Nel frattempo vi terremo compagnia sui nostri social con i migliori tutorial e i momenti più divertenti! ? pic.twitter.com/ju4zQRoHfw — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) March 12, 2020

LO SCOOP DI DAGOSPIA SUI PALINSESTI DI RAI1 STRAVOLTI

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

RINVIATO ''BALLANDO CON LE STELLE''

“A noi l’azienda ha chiesto di andare in onda il 28 marzo”, ha dichiarato Milly Carlucci appena tre giorni fa. Ma DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che proprio in queste ore è arrivato il dietrofront della Rai: Ballando con le Stelle è rinviato.

Dopo il nuovo decreto del Governo, che ha adottato misure ancor più restrittive – almeno fino al 3 aprile – per far fronte all’emergenza del Coronavirus, la messa in onda dello show del sabato sera di Rai 1 cede inevitabilmente il passo alla messa in sicurezza del Paese. Tutte le attività, eccetto quelle necessarie, sono sospese e far partire la macchina di Ballando proprio in questo periodo significherebbe mettere a rischio molte persone che lavorano alla produzione e alla realizzazione del programma, costrette a spostarsi da casa.

Nonostante Milly Carlucci si sia impegnata ad adottare tutte le soluzioni necessarie per evitare la diffusione del contagio, la quindicesima edizione di Ballando con le Stelle viene posticipata. La Rai ha proposto di andare in onda direttamente a settembre, ma la conduttrice avrebbe risposto ‘no, grazie‘. Con ogni probabilità, dunque, lo slittamento sarà di qualche settimana, ad aprile, tenendo sempre in considerazione la situazione di allerta, che è in continuo aggiornamento.

CORONAVIRUS, RAI 3 SOSPENDE TV TALK

Mentre Rai 1 rivoluziona il palinsesto con la sospensione de La Prova del Cuoco e di Vieni da Me (al loro posto, rispettivamente, allunga Storie Italiane e anticipa La Vita in Diretta) per dare maggior spazio all’informazione e agli aggiornamenti sul Coronavirus, anche Rai 3 cambia, cancellando dai palinsesti – per almeno due settimane – l’appuntamento del sabato pomeriggio con Tv Talk.

“Carissimi amici di Tv Talk, vi avevamo promesso che vi avremmo fatto compagnia in questo momento difficile per tutti, ma oggi abbiamo regole nuove. E anche noi diamo la massima priorità alla salute di tutti. Dobbiamo e vogliamo stare a casa per proteggervi e per proteggerci. Sapete bene che il nostro è un lavoro di squadra e che si svolge all’interno di un’azienda, che ha a cuore il nostro bene come lavoratori, ma anche quello del Paese. Tv Talk si prende una pausa per due settimane, e naturalmente seguiremo gli aggiornamenti delle normative, sperando però di tornare il prima possibile con voi”

annuncia il conduttore Massimo Bernardini, in un video pubblicato sui social di Tv Talk.

