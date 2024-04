11 apr 2024 11:26

COME DAGO-DIXIT, AMADEUS È PRONTO A LASCIARE LA RAI! ARRIVANO CONFERME ANCHE DA FIORELLO: “CI SARÀ UN COMUNICATO RAI (…) LO STANNO PREPARANDO, PERCHÉ NON È FACILISSIMO“ – SUL SUO FUTURO LO SHOWMAN LA BUTTA IN CACIARA: “LA NOVE NON SI PUÒ PERMETTERE ME, IO COSTO TANTISSIMO. AMADEUS LO PRENDONO, A ME NO. NON FACCIAMO TUTTO INSIEME” – AMADEUS AVREBBE COMUNICATO AI VERTICI DI VIALE MAZZINI L’INTENZIONE DI PASSARE AL CANALE “NOVE”