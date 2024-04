COME DAGO-DIXIT, AMADEUS È PRONTO A LASCIARE LA RAI:

IL DAGOREPORT DEL 26 MARZO - CHE FARÀ AMADEUS? IL SUO DESTINO VA DECISO ENTRO IL 30 MARZO: ACCETTERÀ LA DOVIZIOSA OFFERTA DI DISCOVERY O RESTERÀ IN RAI A CONDURRE I GIOCHINI PRESERALI?

Vediamo come finirà. Ma se perdi il tuo uomo di punta Amadeus (Fiorello che farà?), dopo aver perso Fazio e aver raso al suolo Rai3, devi prendere gli scatoloni e dimetterti. Che tu sia di destra, sinistra o centro. Sergio e Rossi si stanno giocando la faccia. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 10, 2024

Il primo accenno è arrivato stamattina di buonora, durante Viva Rai 2, quando Fiorello ha parlato di “cambiamenti in atto”: “Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa...". E alla domanda “Amadeus resta in Rai o va altrove?”, Fiorello ha risposto accennando con la tromba il motivo del Silenzio fuori ordinanza, dicendo "questo lo dedico alla Rai".

[…] la questione […] esiste […] e riguarda il futuro di Amadeus che, dopo un tira e molla lungo due mesi […] sarebbe segnato: secondo indiscrezioni, il conduttore avrebbe avuto un incontro con i vertici di Viale Mazzini comunicando, in via ufficiosa, l’intenzione di lasciare la Rai per passare alla Nove.

La notizia di possibili abboccamenti (e sontuose offerte) da parte del canale che già ha accolto Fabio Fazio […] circola da settimane […]. Stavolta ci sarebbe un elemento in più, ovvero la proposta che la Nove avrebbe fatto ad Amadeus, quella cioè di diventare responsabile di tutto l’intrattenimento del canale, qualcosa di analogo a quel che gli avrebbe offerto Viale Mazzini ma con un cachet nettamente superiore.

I rumors, partiti non senza fragore dal sito TvBlog, si spingono a ipotizzare una possibile sostituzione per la prossima stagione di Affari tuoi, il programma che in questa stagione Amadeus ha portato a risultati d’ascolto invidiabili. Si parla di Stefano De Martino ma al momento sono pure illazioni, anche perché lo stesso problema riguarderebbe I soliti ignoti, altro show “a marchio” Ama, […] a meno che non “segua” il conduttore alla Nove […].

Quel che è certo, finora, è che il contratto di Amadeus scadrà in estate, che mai è arrivata una sua smentita alle voci che lo vorrebbero in uscita dalla tv pubblica, e che di Sanremo 2025 non se ne parla proprio […]

