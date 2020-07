COME DAGO-RIVELATO, BELEN È INSEPARABILE DA GIANMARIA ANTINOLFI, CHE STA FESTEGGIANDO I 33 ANNI COME MANCO UN MAHRAJAH INDIANO: UNA SETTIMANA DI PARTY TRA NAPOLI E CAPRI, CON LA RODRIGUEZ AL CENTRO DELLA SCENA - ANTINOLFI LAVORA PER DUE AZIENDE DI MODA DEL GRUPPO KERING (PINAULT), E IL TRAMITE TRA I DUE SAREBBE STATO MATTIA FERRARI, CONSULENTE PER MARCHI DEL LUSSO E GRANDE AMICO DELLA SHOWGIRL ARGENTINA

1. BELEN RODRIGUEZ, VENDETTA SU DE MARTINO: "SONO UNA COPPIA", LA CONFERMA SUL NUOVO UOMO E L'ABBRACCIO MOLTO INTIMO

BELEN RODRIGUEZ E GIANMARIA ANTINOLFI A NAPOLI

Da www.liberoquotidiano.it

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono una coppia. Giornalettismo non ha dubbi e spiega che il weekend trascorso a Capri ha fatto decollare definitivamente la frequentazione tra la showgirl argentina e l’uomo d’affari campano. Una vendetta su Stefano De Martino? Può darsi, ma intanto i ben informati assicurano che tra canzoni e coccole tra i due ci sarebbe grande feeling. Addirittura durante uno degli ultimi party ci sarebbe stato un abbraccio molto romantico e intimo: nessuno ha però immortalato il bacio tra Belen e Gianmaria, forse perché non c’è stato (almeno in pubblico). In ogni caso sembra proprio che la Rodriguez stia preparando il terreno per lasciarsi alle spalle De Martino una volta per tutte.

GIANMARIA ANTINOLFI

2. BELEN, CHI È GIANMARIA ANTINOLFI, L'IMPRENDITORE NAPOLETANO CON CUI LA SHOWGIRL HA PASSATO IL WEEKEND

Da www.ilmattino.it

Nell'ultima settimana Belen è stata al centro del gossip ancor più - se possibile - del solito. Dopo la separazione da Stefano De Martino e la bomba lanciata da Dagospia su una storia tra l'ex marito e Alessia Marcuzzi (da entrambi smentita), Belen si è concessa un fine settimana in compagnia di un amico che si ritrova i riflettori puntati addosso.

belen alla festa di gianmaria antinolfi 1

Gianmaria Antinolfi è un giovane imprenditore del fashion napoletano. Moro e dagli occhi chiari, ha appena spento 33 candeline in compagnia di Belen Rodriguez, Jeremias, Mattia Ferrari e altri amici che lo hanno raggiunto a Napoli nel fine settimana. La comitiva ha festeggiato in barca ed è sbarcata anche sull'isola di Capri, dove hanno cenato allo storico ristorante dei vip Villa Verde e concluso la serata all'Anema e Core.

Antinolfi ricopre la carica di sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, due realtà che sono di proprietà della Kering, gruppo internazionale legato a brand importanti come Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen e Pomellato. Proprio Mattia Ferrari avrebbe fatto da tramite tra Belen e Gianmaria.

