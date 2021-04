COME DAGO-RIVELATO, REMO RUFFINI E FEDERICA FONTANA FINALMENTE POSSONO VIVERE ALLA LUCE DEL SOLE IL LORO AMORE! - LE FOTO DI “CHI” CHE HA BECCATO FINALMENTE LA COPPIA INSIEME, DOPO CHE PER DUE ANNI HANNO DOVUTO VIVERE LA LORO RELAZIONE CLANDESTINAMENTE - UN SEGRETO DI PULCINELLA DI CUI PARLAVA TUTTA MILANO, MA CHE NESSUNO (TRANNE QUESTO DISGRAZIATO SITO) HA RACCONTATO

Valerio Palmieri per “Chi ”

Ci sono storie che non sempre vengono raccontate, che coinvolgono nomi grossi dell’imprenditoria, della finanza, dello spettacolo. Storie di coppie inossidabili, che si vedono poco in giro e che, quando escono di casa, impreziosiscono i carnet degli eventi più esclusivi con la gioia della loro unione e la bellezza della loro intesa.

remo ruffini

Coppie sposate con figli, che vivono un universo parallelo e frequentano altre coppie del loro stesso ambiente. Come la showgirl Federica Fontana e il marito Felice Rusconi e il patron di Moncler Remo Ruffini e la moglie Francesca Ruffini Stoppani.

federica fontana 10

Stessa vita fra Milano e Como, stesse vacanze a St. Moritz, feste di Capodanno insieme, passeggiate nella natura. Ma nei salotti che contano (come ha rivelato il sito Dagospia) da mesi non si parla d’altro: Remo Ruffini e Federica Fontana avrebbero perso la testa l’uno per l’altra, avrebbero lasciato le rispettive famiglie, lui si sarebbe rifugiato in un prestigioso hotel milanese dove soggiornerebbe anche lei.

Ora, di fronte alle immagini esclusive che vi mostriamo, questa parte della storia può essere raccontata senza usare il condizionale. Vediamo, infatti, Ruffini e la Fontana uscire insieme dall’aeroporto privato di Linate, di ritorno da un viaggio esotico.

federica fontana

Se è vero che la loro storia va avanti da mesi, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato: forse il segreto ha cominciato a vacillare, forse chi non doveva sapere della loro storia ha incominciato a insospettirsi, o forse loro stessi hanno deciso di fare un passo avanti.

Una scelta sicuramente difficile, visti gli affetti coinvolti: la Fontana ha due figli piccoli, di 11 e 13 anni, mentre i figli di Ruffini sono più grandi. E, quindi, muoversi con discrezione può essere stato anche un modo per non ferire ulteriormente chi ha subito la loro decisione. Ma, come testimoniano queste foto, ormai la strada presa è questa. Vediamo quali sono i protagonisti della storia che vi stiamo raccontando.

FELICE RUSCONI E FEDERICA FONTANA

E partiamo da Federica Fontana, bellissima primadonna della tv che ha mantenuto invariato il proprio fascino e la propria bellezza giovanile. Il calendario segna 44 anni, ma sembra un errore impertinente dell’anagrafe.

A 18 anni, nel 1995, la Fontana vince diversi concorsi di bellezza e da lì comincia ad apparire in programmi tv come Buona domenica, La sai l’ultima?, Mai dire gol. Dal 2000 il suo legame con i programmi sportivi diventa più stretto: Pressing Champions League, Il processo del lunedì, Guida al campionato.

Di certo ce ne saranno di calciatori che hanno perso la testa per lei. Nel 2003 posa per un calendario sexy insieme con Fernanda Lessa. Partecipa ad alcuni programmi comici, lavora anche per Sky, dove nel 2013 conduce Stop&gol.

federica fontana

Nel 2007 sposa Felice Rusconi, dal quale ha avuto due figli, Noè e Sofia. Rusconi è cofondatore e vicepresidente di John Taylor, società che vende e affitta immobili di lusso fra Milano e Como, ed è cofondatore e partner di Brompton Junction, che vende biciclette pieghevoli di alta gamma (costano oltre 1.200 euro l’una). Rusconi ha una passione per la fotografia e per la forma fisica, tanto che su Instagram lui e la Fontana hanno spesso pubblicato immagini che li ritraevano insieme in veste sportiva.

Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, è un nome che negli ultimi dieci anni è stato spesso pronunciato proprio per il miracolo imprenditoriale che ha compiuto, rilanciando il marchio famosissimo negli Anni 80 per i piumini dei “paninari”. Figlio d’arte, i suoi genitori sono imprenditori nel campo dell’abbigliamento, Ruffini cresce fra l’Italia e gli Stati Uniti e, a 23 anni, fonda la New England, che rivenderà dopo 16 anni al gruppo Stefanel. Nel 2000 inizia a collaborare con Moncler come consulente e, nel 2003, acquista e rivaluta completamente il brand.

federica fontana nerio alessandri federica brignone

È passata alla storia la quotazione di Moncler alla Borsa di Milano, nel 2013: l’azienda passa, in un pomeriggio, dal valore di 3,5 a 4 miliardi di dollari e le azioni registrano un aumento del 47%. Anche lui sposato con due figli, Pietro e Romeo, Ruffini vive fra Milano e Como. Sua moglie è la stilista Francesca Ruffini Stoppani. Nata a Como, dove ha frequentato la Scuola superiore del setificio, ha lanciato nel 2015 un brand di pigiami da giorno, F.R.S. - For Restless Sleepers realizzati interamente in seta in Italia.

remo ruffini federica fontana le foto di chi 2

Le coppie, come dicevamo, si conoscevano, e poche settimane fa, è successo qualcosa che ha segnato una svolta, perché si è venuto a sapere che Ruffini e la Fontana erano andati a vivere in hotel, progettavano una vacanza lontano da tutti e lei stava cercando casa in centro. Le voci sono uscite dai salotti e sono diventate di dominio pubblico. Ora queste immagini esclusive confermano quello che da tempo si sussurrava. E cioè che, come diceva Robin Williams, spesso definiamo impossibile semplicemente qualcosa che ancora non abbiamo visto.

