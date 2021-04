LA STORIA D'AMORE TRA FEDERICA FONTANA E REMO RUFFINI, ENTRAMBE SPOSATI, E' STATA CLANDESTINA PER QUASI DUE ANNI - I DUE ORA VIVONO ALLA LUCE DEL SOLE LA LORO RELAZIONE MA L'EX SHOWGIRL, GIA' CONIUGATA A FELICE RUSCONI, NON E' RIUSCITA A FARSI ACCETTARE DAI SALOTTI BLASONATI DELLA CITTA' - CHI E' QUELL'EX CALCIATORE DEL SUD, ORA ALTO DIRIGENTE SPORTIVO, CHE NON PRENDERÀ BENE LA NOTIZIA DI QUESTO "NEONATO" AMORE? E PERCHÉ?

Alberto Dandolo per Dagospia

Sarebbe una storia ordinaria se non risuonasse l'eco dei loro nomi. E cognomi. E' la storia di una ex showgirl bella come il sole ,Federica Fontana (moglie di Felice Rusconi e madre di 2 figli) e di Remo Ruffini, sposatissimo proprietario del Gruppo Moncler, uno tra i 10 uomini piu' ricchi d'Italia. Una storia in fondo "scontata". Una di quelle in cui si tradisce con chi ti è più vicino. Un tradimento da manuale: le 2 coppie che si frequentano, le 2 donne che sono amiche e tutto che sembra filare liscio.

Fino al feroce istante in cui la verita' si palesa e gli istinti carnali prendono il sopravvento. Emarginando le regioni del politicamente corretto e le tutele emotive della riservatezza. Storie ingiudicabili e privatissime. Ma la riservatezza, ovviamente, si dissolve se gli "attori" protagonisti sono persone pubbliche.

E allora signori, signore e signorine eccovi servito il flirt di primavera: quello tra Federica Fontana e Remo Ruffini. Storia di un'amicizia che supero' l'affetto per divenire passione.

In realtà uno dei segreti di Pulcinella piu' noti della città. Già da un po' di tempo. Molto tempo...forse un paio d'anni scarsi.

Però solo da qualche settimana la showgirl e l'imprenditore sono pubblicamente inseparabili decidendo di non far più mistero della loro relazione. Vivono infatti in una suite del "Mandarin Hotel" nel ventre di Milano e hanno trascorso alcuni giorni in un lussuosissimo resort alle Maldive come anticipato da Dagospia e confermato da Oggi.

Non hanno certamente scelto un basso profilo. Che la loro storia, facendosi ordinaria, continuerà o meno non e' dato saperlo.

Certo è che Federica, la ragazza di Monza che aspirava alla "Milano bene" come chi da Tangeri aspira a Gibilterra, anche a 'sto giro non e' riuscita nel suo intento: farsi accettare dai salotti blasonati della citta'. Eh si, perche' all'ombra della Madonnina chi davvero conta e' piu' incline ad accettare chi inciampa senza protezioni rispetto a chi si fascia ben bene la testa per attutire l'urto prima di una possibile caduta…

Indovinello

Chi e' quell'ex calciatore del Sud, ora alto dirigente sportivo, che non prenderà bene la notizia di questo "neonato" amore? E perché? Ah, NON saperlo...

