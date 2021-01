8 gen 2021 12:17

COME DAGO-RIVELATO, ROBERTO SAVIANO TRASLOCA A VIA SOLFERINO! IL “CORRIERE” CONFERMA CHE LO SCRITTORE COLLABORERÀ CON COMMENTI E “IMPORTANTI INCHIESTE” SUL QUOTIDIANO E SU “7”, MA ANCHE CON VIDEO PER IL SITO E PODCAST - GIUSTO IERI SERA MOLINARI AVEVA COMUNICATO AL CDR: “HA CONDOTTO UNA TRATTATIVA CON ‘REPUBBLICA’ PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO. QUINDI SONO SORPRESO DA QUESTE INDISCREZIONI”. PECCATO CHE LA FIRMA CON CAIRO E FONTANA CI SIA STATA IL 4 GENNAIO!