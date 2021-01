PUR DI RESTARE A PALAZZO CHIGI, CONTE È PRONTO ALLA PIÙ UMILIANTE DELLE SCONFITTE - CONTE OFFRE A MATTEO RENZI TUTTO QUELLO CHE È POSSIBILE OFFRIRE SUL RECOVERY, MES, RIMPASTO E SERVIZI. A QUEL PUNTO, "PITTIBOMBA" DIRÀ CHE UN “RAFFORZAMENTO DELLA SQUADRA DI GOVERNO” NON PUÒ SIGNIFICARE CAMBIARE DUE MINISTRI, CATALFO E DE MICHELI - PER UNA “CRISI PILOTATA”, OCCORRONO LE DIMISSIONI DEI MINISTRI DA SBOLOGNARE. SEMBRA FACILE MA NON LO È: GIÀ PAOLA DE MICHELI HA ANNUNCIATO CHE NON MOLLERÀ LA POLTRONA - SE I MINISTRI NON SI DIMETTONO VOLONTARIAMENTE, SI VA VERSO LA CRISI FORMALE: DIMISSIONI DI CONTE, NUOVO GOVERNO E FIDUCIA IN PARLAMENTO. E CHI VIVRÀ, VEDRÀ...