FLASH! – ROBERTO SAVIANO TRASLOCA: LASCIA “LA REPUBBLICA” E DIVENTA EDITORIALISTA DEL “CORRIERE DELLA SERA”. DA TEMPO L’AUTORE DI “GOMORRA” DAVA SEGNI DI INSOFFERENZA NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE MAURIZIO MOLINARI…-
FLASH! – ROBERTO SAVIANO TRASLOCA: LASCIA “LA REPUBBLICA” E DIVENTA EDITORIALISTA DEL “CORRIERE DELLA SERA”. DA TEMPO L’AUTORE DI “GOMORRA” DAVA SEGNI DI INSOFFERENZA NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE MAURIZIO MOLINARI…-
FLASH! - VALERIO FIORESPINO, EX DIRETTORE DEL PERSONALE E CAPO DELLE RISORSE TELEVISIVE IN RAI, OGGI IN SPARKLE, E’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI LUX VIDE DI BERNABEI...
PUR DI RESTARE A PALAZZO CHIGI, CONTE È PRONTO ALLA PIÙ UMILIANTE DELLE SCONFITTE - CONTE OFFRE A MATTEO RENZI TUTTO QUELLO CHE È POSSIBILE OFFRIRE SUL RECOVERY, MES, RIMPASTO E SERVIZI. A QUEL PUNTO, "PITTIBOMBA" DIRÀ CHE UN “RAFFORZAMENTO DELLA SQUADRA DI GOVERNO” NON PUÒ SIGNIFICARE CAMBIARE DUE MINISTRI, CATALFO E DE MICHELI - PER UNA “CRISI PILOTATA”, OCCORRONO LE DIMISSIONI DEI MINISTRI DA SBOLOGNARE. SEMBRA FACILE MA NON LO È: GIÀ PAOLA DE MICHELI HA ANNUNCIATO CHE NON MOLLERÀ LA POLTRONA - SE I MINISTRI NON SI DIMETTONO VOLONTARIAMENTE, SI VA VERSO LA CRISI FORMALE: DIMISSIONI DI CONTE, NUOVO GOVERNO E FIDUCIA IN PARLAMENTO. E CHI VIVRÀ, VEDRÀ...
UNA FAVOLA MODERNA - COME È POSSIBILE CHE UNA PICCOLA SOCIETÀ DEL MASSACHUSETTS CHE IN 10 ANNI DI VITA NON AVEVA MAI PORTATO UN FARMACO SUL MERCATO ABBIA FATTO BINGO COL VACCINO? - MERITO (ANCHE) DI UNA SQUADRA DI FACILITATORI MOBILITATI DA TRUMP E GUIDATA DA UN MISTERIOSO E ANONIMO GRADUATO DELL'ESERCITO USA – INTANTO NEL 2021 LA CENERENTOLA DI BIG PHARMA CHIUDERÀ L'ANNO CON 13,2 MILIARDI DI RICAVI STIMATI, QUASI 3 MILA VOLTE DI PIÙ DELL'ERA PRE COVID...
COME FINÌ TUTTO IN VACCA (AGUSTA) – VENT’ANNI FA A PORTOFINO LA SCOMPARSA MISTERIOSA DELLA CONTESSA, CHE POI SI SCOPRÌ ESSERE SCIVOLATA E PRECIPITATA IN MARE DALLA TERRAZZA DI VILLA ALTACHIARA SOTTO EFFETTO DI WHISKY E SONNIFERI: PER LA PRIMA VOLTA LA MORTE DIVENNE REALITY, UN FORMAT CHE NON CI HA MAI ABBANDONATO – EMILIO FEDE CHE GONGOLAVA PREGUSTANDO IL BOOM DI ASCOLTI, LE TELECAMERE DEL TG1 AL LARGO DELLA BAIA, LA CRONACA NERA CHE INIZIÒ A ENTRARE NEI SALOTTI TV CON ESPERTI E PSICOLOGI...
LA CLAMOROSA FUGA DI BECKHAM - "È SCAPPATO NEGLI USA", DALL'INGHILTERRA PIOVONO ACCUSE NEI CONFRONTI DELL'EX PALLONARO E DELLA SUA FAMIGLIA: AVREBBERO RAGGIRATO LE LIMITAZIONI ANTI-COVID PER TRASCORRERE IL CAPODANNO A MIAMI NELLA VILLA DEI FUTURI CONSUOCERI - FONTI VICINE AI BECKHAM INSISTONO NEL DIRE CHE DAVID SI TROVEREBBE IN VIAGGIO PER LAVORO, PER SEGUIRE GLI INTERESSI DELL'INTER MIAMI, SQUADRA DI CUI È CO-PROPRIETARIO…
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
“TENIAMO LA SOGLIA ALTA CONTRO IL COVID PER ALMENO ALTRI SEI MESI” - L’IMMUNOLOGO FRANCESCO LE FOCHE SPIEGA QUEL CHE POTREBBE ACCADERE NEL SUO ARTICOLO PER DAGOSPIA: “IL VACCINO CI SALVERÀ DA QUESTA PANDEMIA MA DOBBIAMO METTERE A PUNTO UNA MACCHINA DA GUERRA PER LE VACCINAZIONI. SI TRATTA ORA DI SVILUPPARE UNA DECENTRALIZZAZIONE, COINVOLGENDO FORSE I MEDICI DI FAMIGLIA E LE ASL. TRA MARZO E LUGLIO DOVREMO AVER VACCINATO IL NUMERO DI PERSONE NECESSARIO ALL’IMMUNITÀ DI GREGGE”