LA BOLLA DI BIG TECH STA PER SCOPPIARE (MA INTANTO, SI GONFIA UN ALTRO PO’) – IL PARADOSSO DI FACEBOOK, CHE IERI È VOLATA IN BORSA (+23%) MA SOLO GRAZIE A UN GIOCHINO FINANZIARIO: HA VARATO UN RIACQUISTO DI AZIONI PROPRIE PER 40 MILIARDI. NON CAMBIA NIENTE PER LA SOCIETÀ, MA GLI INVESTITORI APPREZZANO PERCHÉ SALGONO LE QUOTAZIONI, E LORO GUADAGNANO – I DATI HORROR DI AMAZON, APPLE E GOOGLE…