11 ott 2021 12:54

COME DAGOANTICIPATO, SELVAGGIA LUCARELLI LASCIA IL "FATTO" E SI ACCASA A "DOMANI" - IL SUO MESSAGGIO D'ADDIO: "NON SONO PIÙ UNA GIORNALISTA DEL FATTO. NESSUNO STRAPPO, SOLO IL MIO DESIDERIO DI ACCETTARE SFIDE PIÙ AUDACI. RINGRAZIO MARCO TRAVAGLIO A CUI DEVO TANTISSIMO PER LA GENEROSITÀ, LA FIDUCIA E L'AFFETTO CHE MI HA RISERVATO SEMPRE, IN QUESTI ANNI STIMOLANTI NEL SUO GIORNALE"