COME DANDOLO-ANTICIPATO, LA NUOVA FIAMMA DI FLAVIO BRIATORE È UNA VENTENNE DELLA VERSILIA: SI CHIAMA BENEDETTA BOSI, STUDIA LEGGE, È STATA MISS CARNEVALE A PIETRASANTA NEL 2017 E HA 49 ANNI MENO DEL “BULLONAIRE”. SI CONOSCONO DA POCO MA FLAVIO HA SUBITO FATTO LO SBORONE E L’HA PORTATA PRIMA AL CIPRIANI DI MONTECARLO E POI NEL SUO RESORT A MALINDI - LE FOTO ESCLUSIVE DI “CHI”

COSA CI FACEVA FLAVIUCCIO BRIATORE CON LA GIOVANE E BOMBASTICA TOSCANA BENEDETTA BOSI L'ALTRA SERA AL CIPRIANI DI MONTECARLO? DICONO LE ABBIA PAGATO ANCHE UN AUTISTA PER FARLA RIENTRARE A MILANO... DICONO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dandolo-flash-cosa-ci-faceva-flaviuccio-briatore-giovane-216991.htm

BRIATORE: UNA VENTENNE AL SUO FIANCO

Azzurra Della Penna per “Chi”

flavio briatore benedetta bosi foto chi 4

C’è un follower speciale fra i 3.749 del profilo Instagram (chiuso da qualche giorno) di Benedetta Bosi. Si chiama Flavio Briatore. Manager, imprenditore, uomo spesso controverso, soprattutto un tipo assai coraggioso. Fino a sembrare - in qualche caso - persino spericolato. Certamente Briatore è uno che, fra molto altro, non teme la giovinezza. Anzi, la sfida. E nel suo caso - come in quello di chiunque altro - siccome il tempo non va a ritroso, non si può che alzare la posta ogni volta.

flavio briatore benedetta bosi foto chi 8

E Benedetta Bosi, che oggi lo bacia teneramente sulle labbra sulla spiaggia più candida di Malindi (come dimostrano le immagini che “Chi” vi mostra in queste pagine in esclusiva), quella antistante al suo Billionaire Resort, ha 20 anni. Appena 20 anni. Meravigliosi 20 anni. È così giovane che potrebbe essere... ma no, non sua figlia. Piuttosto la figlia di una delle sue ex. Esclusi un paio di flirtini recenti (Taylor Mega e Vittoria Di Flavio), anche dell’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci. È vero, Eli avrebbe dovuto diventare madre a 19 anni (visto che ne ha 39). Comunque sarebbe stato possibile.

flavio briatore benedetta bosi foto chi 9

Briatore, invece, per un soffio non stacca Benedetta di 50 anni giusti giusti (sono “soltanto” 49). L’imprenditore, però, non è tipo da scommesse del tutto al buio: conosciuta Benedetta, non molto tempo fa, l’ha subito invitata a cena a Monte Carlo. Solo lui e lei. Semplice e diretto. Ha inviato una macchina a prenderla a Milano dove lei vive (come pure la sorella maggiore di Benedetta, Diletta), l’ha accolta da Cipriani, dove lui è letteralmente di casa, l’ha fatta riaccompagnare dopo il dessert (chapeau, che signore) fino a casa.

benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017

flavio briatore benedetta bosi foto chi 5

In quella lunga serata ha scoperto che oltre a studiare Giurisprudenza all’Università Statale di Milano - Benedetta si è iscritta nel 2017 - poco prima di scegliere questa facoltà (la Bosi sogna di diventare magistrato, ma magari cambierà presto idea) è stata Miss Carnevale a Pietrasanta, in provincia di Lucca (è originaria della bellissima frazione di Strettoia). Titolo che quella notte ha dedicato alla sua amatissima mamma, Valentina. E prima ancora aveva seguito un corso di giornalismo. Mentre oggi, al fianco dello studio universitario, non le dispiacerebbe calcare la passerella, entrare, come top model magari, nello sfavillante mondo della moda.

flavio briatore benedetta bosi foto chi

flavio briatore benedetta bosi foto chi 2

Tutte storie che, in effetti, Flavio Briatore conosce a memoria. Fra le sue ex fidanzate ci sono, giusto per fare un paio di nomi, Naomi Campbell e Heidi Klum. Eppure questa “Benedetta ragazza” deve averlo colpito al cuore quella sera. Perché ora lui l’ha invitata nella sua Malindi. Anzi, prima i due sono volati a Roma con il jet privato (di lui, ci mancherebbe). Hanno trascorso la serata in un hotel romano a cinque stelle (e ci “ri-mancherebbe”), ma meno frequentato dai vip (compreso Briatore) rispetto ai più classici Hotel De Russie oppure l’Hassler. Parliamo del Westin Excelsior di via Veneto.

flavio briatore benedetta bosi foto chi 3

benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 6

Poco dopo i nostri “B&B”, Briatore e Benedetta, sono usciti, stavolta con una coppia di amici, per cenare sui tetti di Roma nel ristorante più cool della capitale: il giapponese Zuma, in via della Fontanella di Borghese, nel cuore della città.

La mattina dopo, sveglia relativamente presto per prendere ancora una volta il jet privato dell’imprenditore e volare alla volta di Malindi, in Kenya. Dove Benedetta, nonostante una giornata uggiosa, ha fatto il bagno nella fantastica piscina a sfioro del lussuoso Billionaire Resort di Briatore. Quindi lui le ha mostrato le meraviglie della sua dimora, campo da bocce compreso, dove alla fine l’ha

flavio briatore benedetta bosi foto chi 1 benedetta bosi benedetta bosi benedetta bosi benedetta bosi benedetta bosi flavio briatore benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 5 benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 2 flavio briatore benedetta bosi foto chi 7 flavio briatore benedetta bosi foto chi 6 benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 4 benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 3 benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 1 benedetta bosi miss carnevale pietrasantino 2017 7