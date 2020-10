11 ott 2020 19:42

COME DIRE ''CHIODO SCHIACCIA CHIODO'' IN MODO ROMANTICO? VE LO INSEGNA DIANA DEL BUFALO! SI È LASCIATA CON EDOARDO TAVASSI (TRUCIDO FRATELLO DELLA TRUCIDA GUENDALINA) CHE È SERVITO A DIMENTICARE IL SUO EX PAOLO RUFFINI: ''EDOARDO PER ME È STATO UN ANGELO CUSTODE, SENZA DI LUI NON SAREI MAI ARRIVATA ALLA MIA CRESCITA E ALLA MIA GUARIGIONE. COME SE QUALCUNO ME LO AVESSE MANDATO. UN ENORME PUNTO DI RIFERIMENTO, UN MAESTRO MERAVIGLIOSO CHE ORA DEVE INSEGNARE ALTROVE''. MA È TUTTO UN DOPPIO SENSO?