COME FARE CASSA SE LE BIG-TECH NON PAGANO LE TASSE IN EUROPA? STANGANDOLE CON LE MULTE - LA COMMISSIONE UE HA SANZIONATO "META" CON UNA MAXI-MULTA DA 797 MILIONI DI EURO PERCHÉ HA ABUSATO DELLA PROPRIA POSIZIONE DOMINANTE - LA SOCIETA' DI ZUCKERBERG HA COLLEGATO IL SUO SERVIZIO DI ANNUNCI ONLINE, "FACEBOOK MARKETPLACE", A FACEBOOK, IMPONENDO AGLI UTENTI DEL SOCIAL DI ESSERE ESPOSTI ALLE OFFERTE, CREANDO CONDIZIONI COMMERCIALI INIQUE...

FACEBOOK MARKETPLACE

(ANSA) - La Commissione Ue ha multato Meta per 797,72 milioni di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network personale Facebook e imponendo condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online.

Lo annuncia Bruxelles in una nota: "Ha abusato della sua posizione dominante nei mercati dei servizi di social network personali e della pubblicità online su piattaforme di social media", afferma la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager. "Deve ora porre fine a questo comportamento".

mark zuckerberg con i ray ban meta

"Meta ha legato il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network Facebook e ha imposto condizioni commerciali sleali agli altri fornitori di servizi di annunci online - spiega ancora Vestager -. Ha agito in questo modo per favorire il proprio servizio Facebook Marketplace, ottenendo così vantaggi che gli altri fornitori di servizi di annunci online non potevano eguagliare. Questo è illegale secondo le norme antitrust dell'Ue".

In particolare, secondo la Commissione europea Meta ha abusato della propria posizione dominante. Con il collegamento di Facebook Marketplace al social network tutti gli utenti di Facebook hanno automaticamente accesso e vengono regolarmente esposti anche al Marketplace, che lo vogliano o no. Secondo l'esecutivo comunitario i concorrenti del Marketplace potrebbero essere preclusi poiché il collegamento dà a Facebook un vantaggio di distribuzione sostanziale che i concorrenti non possono eguagliare.

MARK ZUCKERBERG IN OSPEDALE

L'Ue ha evidenziato anche l'imposizione unilaterale di condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online classificati, che pubblicizzano sulle piattaforme di Meta, in particolare su Facebook e Instagram. Questo consente a Meta di usare i dati relativi agli annunci generati da altri inserzionisti a esclusivo vantaggio del Marketplace. La Commissione ha così ordinato a Meta di porre fine in modo efficace alla condotta e di astenersi dal ripetere l'infrazione o dall'adottare pratiche con un oggetto o effetto equivalente in futuro.

La sanzione di 797,72 milioni di euro è stata stabilita sulla base delle linee guida della Commissione del 2006 sulle sanzioni. L'importo è stato determinato tenendo conto della durata e della gravità dell'infrazione, nonché del fatturato di Facebook Marketplace a cui si riferiscono le infrazioni e che pertanto definisce l'importo di base della sanzione.

mark zuckerberg con gli occhiali orion per la realta aumentata 2

Inoltre, la Commissione ha considerato il fatturato totale di Meta, per garantire un deterrente sufficiente per un'azienda con risorse significative come quelle di Meta. L'Antitrust Ue aveva avviato un procedimento formale a giugno 2021 per possibile condotta anticoncorrenziale di Facebook. A dicembre 2022, ha inviato a Meta una comunicazione degli addebiti, cui la società ha risposto a giugno 2023.