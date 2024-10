COME FINIRÀ LA “BLACK CONNECTION” TRA IL PISELLONICO ALFRED E ANNA? SPOILER: MALISSIMO! APPASSIONATI DI CORNA PRENDETE I POP CORN: QUESTA SERA C’È UNA NUOVA PUNTATA DI “TEMPTATION ISLAND”! DAGOSPIA È IN GRADO DI ANTICIPARVI CHE ANNA, DOPO AVER VISTO L’EREZIONE DEL FIDANZATO BIG BAMBOO PER LA SINGLE SOFIA CON TANTO DI LIMONE DAVANTI ALLE TELECAMERE, HA CHIESTO IL FALÒ PER MOLLARLO – E SE A GIULIA BASTERÀ L’AVVICINAMENTO DEL FIDANZATO MIRCO A UNA TENTATRICE, CI SARÀ UN CLAMOROSO COLPO DI SCENA PER LA COPPIA DI VALERIO E DIANDRA: IL “CALIFANO DEI POVERI” SI TRASFORMERÀ IN...

DAGONEWS

alfred bacia sofia a temptation

Appassionati di corna prendete i pop corn. Questa sera c’è una nuova puntata di “Temptation Island” capace di regalare sussulti sul divano e meme da far rimbalzare da un profilo social a un altro. La scorsa puntata abbiamo lasciato (come sempre) le coppie sull’orlo di una crisi di nervi. Ma cosa succederà questa sera? Dagospia è in grado di anticiparvi cosa vedrete questa sera su Canale5.

Iniziamo con la black connection più famosa della tv. Parliamo della storia tra il pisellonico Alfred e Anna. Lui non riesce più a tenerselo nelle mutande e, in preda agli ormoni, si è lanciato tra le braccia della single Sofia con tanto di limone. Una scena che ha scatenato un’ondata di faccine della fidanzata Anna che ha chiesto un falò di confronto. Questa sera i due siederanno sul tronco per capire che il loro viaggio nei sentimenti si è trasformato in un’ispezione delle mutande di big bamboo Alfred che non è riuscito a nascondere l’apprezzamento nei confronto di un’altra. E alla fine per i due è inevitabile uscire separati.

temptation island anna 2

Chi ci regalerà un colpo di scena sarà la coppia formata da Diandra e Valerio. Lui, con la sua aria da spavaldo, aveva sfanculato la fidanzata lasciandola sul tronco in lacrime. Ma il “Califano dei poveri” è pronto a trasformarsi in un misto tra Michele Zarrillo e Fabio Concato. Chiede di poter rivedere la fidanzata e, da vero sottone, rinnega tutto quello che è successo nel falò della settimana scorsa. Le promette di voler rimanere a Roma con lei, accantona l’idea di spostarsi a Brindisi e le promette amore e sostegno. E Diandra? Accetta di tornare con lui.

TEMPTATION ISLAND - FALO DIANDRA VALERIO

Non si mette bene nemmeno per Giulia e Mirco. I due stanno insieme da nove anni, ma lei non gli lascia nemmeno la libertà di andare a fare una partita a calcetto con gli amici. Lui sembra sul punto di scoppiare e lei fa finta di essere una donna risoluta che quasi se ne infischia del compagno. Ebbene, le basterà vedere l’avvicinamento di Mirco a una single per farla arrivare a chiedere un falò. Come finirà? Ah, non saperlo…

TEMPTATION ISLAND - DIANDRA TEMPTATION ISLAND - MIRCO E GIULIA TEMPTATION ISLAND - MIRCO E GIULIA temptation island valerio 4 temptation island diadra 1 temptation island 3 temptation island diadra 2 temptation island anna 3 temptation island 2 temptation island 4 temptation island anna 4 temptation island valerio 2 temptation island 6 temptation island anna 1 temptation island l erezione di alfred con sofia