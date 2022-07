16 lug 2022 10:30

COME È HUMA-NA LEI – BRADLEY COOPER DA QUALCHE MESE FA COPPIA FISSA CON HUMA ABEDIN, EX ASSISTENTE DI HILLARY CLINTON – SECONDO “PAGE SIX” SAREBBE STATA LA DIABOLICA ANNA WINTOUR A FARLI INCONTRARE – HUMA È REDUCE DA UN MATRIMONIO FINITO MALE CON ANTHONY WEINER, EX DEPUTATO DEMOCRATICO FINITO IN CARCERE PER UNA SERIE DI MESSAGGINI PORCELLI A UNA QUINDICENNE – SCRIVE “PEOPLE” CHE A CEMENTARE IL NUOVO AMORE SONO GLI INTERESSI COMUNI: “POLITICA, POTERE E LA CONDIZIONE UMANA” (MA QUESTI DUE NON S’AMMUCCHIANO?)