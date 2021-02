COME MAI NEL 2018 PASSÒ INOSSERVATO IL DEBUTTO CANORO DI TOMMASO ZORZI, IL VIZIATO REUCCIO DEL "GFVIP" BY SIGNORINI? IN VESTE DI GUEST STAR, ERA ARRIVATA DONATELLA RETTORE CHE ACCETTÒ L’OFFERTA DI DUETTARE CON LUI NEL REMIX "SE MI LASCI NON VALE - PORTAMI IL POS" – E POI? SI MORMORA CHE TOMMY E DONATELLA, AL MOMENTO DI PUBBLICIZZARE IL SINGOLO, ABBIANO AVUTO LITIGI VARI & AVARIATI VISTO CHE… - VIDEO

Gabriella Sassone per Dagospia

tommaso zorzi

Come mai è passato inosservato il debutto canoro di Tommaso Zorzi, il simpatico ma alquanto viziato reuccio della Casa del "GfVip" by Alfonso Signorini? Ebbene sì, l'influencer milanese circa 3 anni fa, nel 2018, aveva provato ad affacciarsi nel mondo della musica, magari sognando (in grande) di sbarcare un giorno sul palco di Sanremo.

A dargli manforte, in veste di guest star, era arrivata persino un mito come Donatella Rettore, di cui lui si è sempre dichiarato grande fan.

Donatella simpaticamente accettò l'offerta e si trovo a duettare con lui nel brano "Se mi lasci non vale - Portami il Pos", un remix riveduto e corretto in chiave fashion della celebre hit di Julio Iglesias del '76. Tommaso aveva già partecipato ai programmi "Riccanza" e "Dance dance dance" per poi passare a "Pechino Express" su Raidue. Ma certo non aveva la popolarità che gli sta regalando l'infinito "Gf Vip", dove più o meno fa il bello e il cattivo tempo.

donatella rettore

Come mai di questo suo singolo si è saputo poco e niente finora? Come mai lui non ne ha neanche mai parlato nella Casa di Cinecittà dove spesso sparano a palla i brani di Rettore, ma questo mai sentito? Si dice, si mormora, si sussurra che Tommy e Donatella, al momento di pubblicizzare il singolo, abbiano avuto problemi e litigi vari&avariati. Pare che i discografici volevano pompare solo lui, escludendo lei, manco fosse un Bugo qualsiasi da oscurare.

Così niente pubblicità e la canzoncina è finita zitta zitta su Spotify, iTunes e Youtube. Zorzi lo presentò comunque in una serata al "Fidelio - The Club" meneghino, davanti a circa 200 amici, la mamma e le telecamere di "Riccanza". "Spero di fare un mini tour nelle discoteche e spero che il mio brano sia ballato ovunque. Adoro!", disse quella sera.

tommaso zorzi

E la Rettore? A casa! Dai Tommy ritenta, potresti essere più fortunato, magari stavolta in coppia con la tua amica-ombra Stefania Orlando! Ma c'è anche il caro Malgioglio che un duettino non lo nega a nessuno, visto che ha fatto cinguettare pure i sassi!

