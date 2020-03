26 mar 2020 16:04

COME MAI ''LE IENE'' NON TORNANO IN ONDA ANCHE SE LA QUARANTENA DOVUTA AL LORO COLLEGA È FINITA IL 25 MARZO? ARRIVA UN COMUNICATO CHE FA CAPIRE MOLTE COSE: ''IL PROGRAMMA TORNERÀ IL 23 APRILE. NON DIPENDE DA NOI. SIAMO STATI TENUTI FERMI ANCHE SE ERAVAMO PRONTI A ENTRARE IN CAMPO, IN UN MOMENTO IN CUI LA RICHIESTA DI INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO È COSÌ CENTRALE''