Le elezioni hanno costretto le reti a cambiare i palinsesti. Così anche La7 ha dovuto rivoluzionare, mettendo mano alla programmazione. Spunta all'occhio la già annunciata sostituzione di Concita De Gregorio e David Parenzo. A prendere il posto dei due Luca Telese e Marianna Aprile. Gli ex conduttori di In Onda, definiti come un "duo stanco" dal Sole 24 Ore, possono andare in vacanza. Eppure, si legge, la loro è stata "una sostituzione in corsa che deve aver lasciato dell’amaro in bocca alla De Gregorio, che ha salutato i telespettatori in maniera sibillina".

Per il quotidiano economico la coppia funzionava, ma non sempre. Il motivo? "Troppo saccentemente legata ai tempi della carta stampata la prima, troppo scoppiettanti e spesso estemporanei, senza però i tempi giusti, gli interventi di Parenzo". Risultato: Telese e la Aprile al timone. Comunque non si può parlare di ribaltone, visto che sia la De Gregorio che Parenzo d'estate vanno in ferie, così come i talk.

Intanto la nuova coppia sta registrando buoni risultati. Lunedì 1 agosto In Onda ha registrato il 7,2 per cento di share incollando al televisore ben 1.101.000 persone. Cifra con cui Telese e la Aprile hanno superato, seppur di poco, i risultati di venerdì scorso, con la De Gregorio e Parenzo alla guida del programma. In quel caso La7 ha registrato il 7,2 per cento di share, ma 1.063.000 spettatori.

