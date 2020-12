11 dic 2020 17:21

COME MAI IL DEPUTATO DELLA LEGA MASSIMILIANO CAPITANIO, MEMBRO DELLA VIGILANZA RAI, DURANTE L’AUDIZIONE DEL DIRETTORE DI MARE SI È LANCIATO IN MILLE COMPLIMENTI PER GLI ASCOLTI DELLA SUA RETE (MA DE CHE!) E ALL’USCITA DALLA SEDUTA GLI DAVA PACCHE SULLE SPALLE DICENDO "GRANDE DIRETTORE"? COSA HANNO IN COMUNE IL DEPUTATO DI VIMERCATE E IL PARADIRETTORE GRILLINO? AH NON SAPERLO...