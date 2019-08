ATTENTA ROMA, COSÌ NON SI VA IN CHAMPIONS – DOPO GLI ORRORI DIFENSIVI CONTRO IL GENOA TOTTI PUNGE L’OPERATO DELLA ROMA SUL MERCATO: “LA SQUADRA È INCOMPLETA, PER ARRIVARE QUARTI SERVONO ALTRI RINFORZI” – IL CAPITANO, CHE AVREBBE VOLUTO CONTE SULLA PANCHINA GIALLOROSSA, DIFENDE FONSECA, DICE NO ALLA NAZIONALE E SUL FUTURO PROFESSIONALE DICE... – INTANTO LA ROMA PRENDE IN PRESTITO DALLO UNITED IL DIFENSORE CHRIS SMALLING