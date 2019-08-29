Occhio: come fa notare su Instagram @LucaLaMesa, Facebook elimina la dicitura “gratis per sempre” dalla sua homepage.— Martina Carone (@Martina_Carone) August 29, 2019
(Via @GiordanoGiusti) #29Agosto pic.twitter.com/AkeKX1v3WP
COME MAI FACEBOOK HA TOLTO LA FRASE “È GRATIS E LO SARÀ SEMPRE” DALLA SUA HOMEPAGE? MARK ZUCKERBERG L’HA SOSTITUITA CON “ISCRIVITI! È VELOCE E SEMPLICE”, NON È CHE STA PENSANDO DI FAR PAGARE L’ISCRIZIONE AL SOCIAL NETWORK?-
Occhio: come fa notare su Instagram @LucaLaMesa, Facebook elimina la dicitura “gratis per sempre” dalla sua homepage.— Martina Carone (@Martina_Carone) August 29, 2019
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LA VENEZIA DEI GIUSTI - ''AD ASTRA'' CON BRAD PITT IN STATO DI GRAZIA È UNA GRANDE ED ELEGANTISSIMA SPACE OPERA. UN LAVORO SOTTILE SU SCENOGRAFIE, COSTUMI, MUSICHE CHE RIESCE, COSA ASSOLUTAMENTE RARA, A COSTRUIRE UNA FANTASCIENZA NON VISTA E ORIGINALE. IL CUORE NELLA STORIA È NEL VIAGGIO CHE PORTERÀ IL PROTAGONISTA A INCONTRARE IL PADRE TOMMY LEE JONES
VAFFANBANKA! - ANCHE LA FILIALE TEDESCA DI UNICREDIT COINVOLTA NELLO SCANDALO DELLA FRODE SUI DIVIDENDI ALLA “DEUTSCHE BOERSE” – IL CASO SEMBRAVA CHIUSO CON UNA SERIE DI PROCESSI E L’ISTITUTO ITALIANO, TRAMITE L’EX HYPOVEREINSBANK, AVEVA PAGATO SANZIONI PER 19,8 MILIONI DI EURO - A FINE 2018 PERÒ SONO RIPARTITE LE PERQUISIZIONI – COME FUNZIONAVA LA PRATICA “CUM-EX”
CHI È LEILA DEPINA, LA NUOVA FIAMMA DI LAPO? – “OGGI” SVELA L’IDENTITÀ DELLA NUOVA FIAMMA DEL RAM-POLLO DI CASA AGNELLI: HA 25 ANNI, È ORIGINARIA DI CAPO VERDE, FA LA MODELLA E SI SONO CONOSCIUTI A LONDRA – LA RICCIOLUTA RAGAZZA HA FATTO DIMENTICARE A LAPO TANYA FROLOVA E ANCHE LE RIVELAZIONI SCOTTANTI DI TRAVIS LONDON – PURTROPPO PER I DAGO-VOUYER, QUELLA CON LA PORNOSTAR CECILIA LION È SOLO UNA SOMIGLIANZA – FOTOGALLERY DA URLO
ATTENTA ROMA, COSÌ NON SI VA IN CHAMPIONS – DOPO GLI ORRORI DIFENSIVI CONTRO IL GENOA TOTTI PUNGE L’OPERATO DELLA ROMA SUL MERCATO: “LA SQUADRA È INCOMPLETA, PER ARRIVARE QUARTI SERVONO ALTRI RINFORZI” – IL CAPITANO, CHE AVREBBE VOLUTO CONTE SULLA PANCHINA GIALLOROSSA, DIFENDE FONSECA, DICE NO ALLA NAZIONALE E SUL FUTURO PROFESSIONALE DICE... – INTANTO LA ROMA PRENDE IN PRESTITO DALLO UNITED IL DIFENSORE CHRIS SMALLING
FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
VOLETE DIMAGRIRE DOPO LE VACANZE? MANGIATE PRESTO! - UNA RICERCA SVELA IL SEGRETO PER RIMETTERSI IN FORMA E COMBATTERE LA SINDROME DA RIENTRO. TRA ORARI SREGOLATI, APERITIVI, GELATI DOPO CENA E PASTI ABBONDANTI, DURANTE LE FERIE PRENDIAMO FINO A 3 CHILI – PER QUESTO, TORNARE ALLA ROUTINE È LA PRIMA COSA DA FARE: E NON GUARDATE IL CELLULARE O LA TV MENTRE MANGIATE, PERCHÉ…