COME MAI FACEBOOK HA TOLTO LA FRASE “È GRATIS E LO SARÀ SEMPRE” DALLA SUA HOMEPAGE? MARK ZUCKERBERG L’HA SOSTITUITA CON “ISCRIVITI! È VELOCE E SEMPLICE”, NON È CHE STA PENSANDO DI FAR PAGARE L’ISCRIZIONE AL SOCIAL NETWORK?

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