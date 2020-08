COME MAI INSTAGRAM HA RIMOSSO LE FOTO “NATURE” DELLA MODELLA NYOME NICHOLAS WILLIAMS? MARINO NIOLA: “L’IMMAGINE È MOLTO PUDICA, SUL SOCIAL CI SONO RAGAZZE MOLTO PIÙ NUDE DI LEI. PERÒ BIANCHE. E SOPRATTUTTO MAGRE” – “L’OMOLOGAZIONE DEL CORPO FEMMINILE È LA NUOVA SCHIAVITÙ DELLE DONNE. E PASSA ATTRAVERSO UNA FORMA DI PERSUASIONE APPARENTE SOFT MA DI FATTO TOTALITARIA…”

Marino Niola per “il Venerdì - la Repubblica”

la foto di nyome nicholas williams censurata da instagram

Instagram rimuove la foto nature della modella. Ma il vero oggetto della censura non è il nudo bensì la taglia. E forse anche il colore della pelle.

È il caso di Nyome Nicholas-Williams, una ventottenne indossatrice curvy che ha prestato la sua immagine a marchi come Adidas e Dove.

I suoi fan si sono incazzati neri per la decisione e hanno deciso di protestare condividendo lo scatto con l'hashtag #iwanttoseenyome.

nyome nicholas williams 17

Eppure, l'immagine, scattata dalla fotografa Alexandra Cameron, è in realtà molto pudica. Le braccia infatti coprono quasi integralmente il seno.

Come se non bastasse il social voleva addirittura chiudere il suo profilo nonostante le pagine di Instagram siano piene di ragazze molto più nude di Nyome. Però bianche.

E soprattutto magre. A volte scheletriche. Ma questo evidentemente non crea nessun problema né etico né estetico.

A essere in gioco non è il comune senso del pudore, ma il fatto che mai come in questo caso si adottano due pesi e due misure.

Per fortuna la censurata ha deciso di ribellarsi a quella che considera giustamente una decisione due volte razzista. E così va al cuore del problema.

nyome nicholas williams 19

Perché il suo scopo è di «promuovere l'amore per sé stessi e l'inclusività» liberando le persone dalla dittatura del format.

Si tratta di una battaglia davvero importante, perché l'omologazione del corpo femminile è in realtà la nuova schiavitù delle donne. E passa attraverso una forma di persuasione apparentemente soft, ma di fatto totalitaria.

Talmente subdola che molte donne se la autoinfliggono. Piegandosi a un diktat che considera l'oversize come uno stigma, mentre trova normale, se non addirittura desiderabile, un corpo anoressico.

Con conseguenze nefaste sulle libertà individuali e sulla felicità delle persone. Perché non tutte hanno la forza di Nyome.

