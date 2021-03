Giuseppe Candela e il misterioso Candelotto per Dagospia

AMADEUS E FIORELLO CORTEGGIATI DA RADIO 2

Artefici del successo dell'edizione 2020, costretti a mettere anima e corpo nella difficilissima edizione del 2021 causa Pandemia. In Riviera gira voce che Amadeus e Fiorello avrebbero ricevuto una proposta per realizzare uno show radiofonico insieme su Radio 2. Accetteranno?

ACHILLE LAURO NON SI CONCEDE AI PROGRAMMI DI RAI1 E GLI INVIATI NON LA PRENDONO BENE

Gli inviati dei contenitori Rai le hanno provate tutte ma hanno faticano tanto, troppo, con Achille Lauro. Blindato dallo staff, qualche saluto al volo ma nessuna concezione. Niente interviste. E gli inviati dei programmi non l'hanno presa bene: "Ma chi si crede di essere?".

PER GLI SCOMMETTITORI IN TESTA ERMAL META

Chi porterà a casa la vittoria? Da qualche giorno sono in forte crescita le quotazioni di Ermal Meta, favorito per il primo posto secondo Sisal Matchpoint. Secondo gli scommettitori si giocano un posto sul podio anche l'ex concorrente di Amici Annalisa, il cantautore Willie Peyote e il duo composto da Fedez e Francesca Michielin. In calo, a sorpresa, le quotazioni di Noemi.

IL PALLONCINO FALLICO IN PLATEA CREA PROBLEMI ALLA VICEDIRETTRICE DI RAI1

Ma che ci faceva il palloncino a forma di fallo in platea qualche sera fa? Episodio non voluto ma capitato, una disattenzione su cui Fiorello ha scherzato ma che avrebbe creato qualche problema alla vicedirettrice di Rai1 Paola Sciommeri.

GIOVANNA BOTTERI PARLERA' DI COVID-19 SUL PALCO DELL'ARISTON

Da tempo Giovanna Botteri, di ritorno dalla Cina, ha invaso tutte le reti e i programmi Rai. Questa sera la giornalista del Tg3 salirà sul palco dell'Ariston e dovrebbe parlare anche della pandemia che per mesi ha raccontato agli italiani.

PER LA PRIMA VOLTA DOPO ANNI NON CI SARA' LA CONFERENZA NOTTURNA CON IL VINCITORE

Ricordate lo scazzo di Ultimo in sala stampa a notte fonda? Quest'anno il rischio di reazioni a caldo non si corre perché la Rai ha deciso di non prevedere la solita conferenza notturna pochi minuti dopo la proclamazione con il vincitore, il secondo e il terzo classificato. Tutto slittato al giorno dopo, prevista domenica mattina alle 11.30.

SALINI PARLANTE LO SCORSO ANNO, SILENTE QUEST'ANNO

Lo scorso anno Fabrizio Salini si era scoperto chiacchierone per mettere il cappello su un Festival che inizialmente non aveva sostenuto. Due battute in sala stampa e addirittura un incontro all'Hotel Nazionale con i giornalisti dei quotidiani. E quest'anno? Nulla, in un momento complicato, tace. Nessuna dichiarazione in sala stampa, nessuna nota, nemmeno interviste.

INDOVINELLI

1) Quando è salito sul palco dell'Ariston un bravo cantante, molto amato dai giornalisti, la conduttrice si è commossa. Tra i due in passato una relazione più o meno segreta che lui ha scelto di concludere. Di chi stiamo parlando?

2) Sei ore in sala stampa sono troppe? C'è chi occupa il tempo in modi più o meno creativi: due giornalisti hanno passato parecchio tempo a guardare sui loro pc immagini molto hot, gusti differenti. Professionali. Chi sono?

3) La bella prezzemolina seppur per un ruolo secondario è riuscita a sbarcare a Sanremo anche quest'anno. Dicono sia l'amante di un quotato direttore. Chi è?

