18 giu 2020 15:45

COME MAI TRAVAGLIO CE L'HA CON LA FIDANZATA DI STEFANO FELTRI, DI CUI PARLA (SENZA DEGNARLA DI CHIAMARLA PER NOME E COGNOME) NEL SUO EDITORIALE? – SILVIA VANNUTELLI, DOTTORANDA ALL’UNIVERSITÀ DI BOSTON, HA RISPOSTO COSÌ A UN TWEET IN CUI SI DAVA DEI ''PAGLIACCI'' A QUELLI DEL "FATTO" SUL PRESTITO DI UNICREDIT CON GARANZIA STATALE: “SINGOLARE, DA CHI HA FATTO LA GUERRA AL FINANZIAMENTO PUBBLICO A ‘RADIO RADICALE’” - IL CINGUETTIO NON È SFUGGITO A TRAVAGLIO, CHE NON SEMBRA IN BUONI RAPPORTI CON IL SUO EX VICEDIRETTORE “PASSATO A DE BENEDETTI”