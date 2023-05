E COME OGNI ANNO IL MET GALA È STATO “CONQUISTATO” DAI PERVESTITI! – SUL TAPPETO ROSSO DEL METROPOLITAN MUSEUM DI NEW YORK, HANNO SFILATO KENDALL JENNER CON LE CHIAPPE DI FUORI, KIM KARDASHIAN CON UN VESTITO EVANESCENTE E UNA BOMBASTICA EMILY RATAJKOWSKI – JARED LETO VESTITO COME IL GATTO DELLO STILISTA KARL LAGERFELD (A CUI ERA DEDICATA LA SERATA), RIHANNA IN DOLCE ATTESA E LIL NAS X IN SLIP RICOPERTO DI VERNICE ARGENTATA - DA NAOMI CAMPBELL A KATE MOSS, DA NICOLE KIDMAN A JENNIFER LOPEZ: ECCO CHI C'ERA - FOTO + VIDEO DELLA SERATA!

Estratto dell’articolo di Martina Manfredi per www.repubblica.it

emily ratajkowski met gala 2023

C'è chi ha cambiato hairstyle, come Jessica Chastain e Florence Pugh; chi si è nascosto dietro mascherine e protesi da gatto, come Doja Cat e Lil Nas X; chi ha decorato le unghie con le catene, come Rita Ora. E c'è chi ha giocato con cerchietti, fasce e fiocchi neri. Stiamo parlando del red carpet del Met Gala 2023, che ha inagurato la mostra "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" al Metropolitan Museum of Art, dove la notte scorsa le star hanno reso omaggio alla carriera e allo stile di Karl Lagerfeld. Anche con i loro beauty look. Ecco di seguito alcuni dei più belli.

Il makeover hairstyle più audace visto al Met Gala è stato quello dell'attrice Florence Pugh: un nuovo buzz cut con capelli rasati molto corti, quasi a zero, nel suo colore naturale, ovvero castano. Il taglio è opera dell'hairstylist Peter Lux ed è stato valorizzato al meglio sul red carpet grazie a un copricapo di piume sviluppato tutto in verticale (come fosse una cresta deluxe). […]

jennifer lopez met gala 2023

Tra le nail art più d'impatto vince quella di Rita Ora, realizzata dalla nail artist giapponese Naomi Yasuda: lunghissime catene gioiello attaccate alle unghie lunghe e nere, che vogliono essere una versione decostruita di una collana di Chanel. Belle anche le lunghissime onde morbide, botticcelliane, e lo smokeye firmato Charlotte Tilbury. […]

