COME PARLA L'INGLESE TOTTI? CON LE MANI! - TOM 'SPIDERMAN' HOLLAND A ROMA PER PROMUOVERE IL NUOVO FILM “UNCHARTED” HA INCONTRATO FRANCESCO TOTTI PER GIRARE UNO SPOT PUBBLICITARIO SUL RETRO DI PALAZZO SENATORIO IN CAMPIDOGLIO. I DUE HANNO RICEVUTO UNA VISITA DAL SINDACO ROBERTO GUALTIERI – IL SIPARIETTO A TRE: ER PUPONE, CHE NON PARLA NEANCHE UNO SPUTO D’INGLESE, PROVA COI GESTI A DIRE "ROMA"… - VIDEO

Tom Holland living his best life andando in Vespa per Roma e facendo colazione con Totti stamattina pic.twitter.com/KFcBp5J9sQ — Limerence? (@Lelenu_C) February 10, 2022

Enrico Tata per www.fanpage.it

L'attore inglese Tom Holland e Francesco Totti insieme a Roma per girare uno spot pubblicitario. Il set è stato allestito sul belvedere C e così il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha deciso di fare una sorpresa ai due protagonisti e si è unito a loro per un saluto. "Quello è il mio ufficio", ha detto il primo cittadino mostrando il balconcino al giovane attore. "Davvero quello è il tuo ufficio?", ha chiesto Holland.

E Totti ha aggiunto: "È Roma". E l'attore ha ammesso: "Mai visto nulla del genere, è incredibile". "Sono molto orgoglioso", ha esclamato Gualtieri. "Una bella sorpresa incontrare in Campidoglio il Capitano Francesco Totti e una star di Hollywood come Tom Holland impegnati nelle riprese di uno spot. Roma è così, un set naturale straordinario dove ogni angolo è bellezza", le parole pubblicate da Gualtieri su Facebook.

Chi è Tom Holland

Tom Holland, interprete di Spider Man negli ultimi film della saga Marvel, si trova a Roma per promuovere l'uscita di Uncharted, in cui è protagonista insieme a Mark Wahlberg. Si tratta di uno dei film più attesi dell'anno e uscirà al cinema il 17 febbraio.

Tom Holland, nato a Londra il primo giugno 1996, è un attore inglese ed è diventato famoso dopo aver interpretato Peter Parker/Spider Man nel 2016. Nel 2017 ha ricevuto il premio BAFTA come miglior stella emergente e ha vinto il Saturn Award come migliore attore emergente per il film Captain America: Civil War.

È apparso nel ruolo di Spider Man proprio in Captain America: Civil War e poi ne ha vestito nuovamente i panni in Avengers: Infinity War nel 2018 e in Avengers: Endgame nel 2019. Holland ha interpretato nuovamente Spider-Man nei film Spider-Man: Far from Home e in Spider-Man: No Way Home nel 2021. Vive a Kingston upon Thames ed è tifoso del Tottenham. Dal 2021 è fidanzato con Zendaya, conosciuta sul set di Spider-Man: Homecoming.

