COME SI DICE "CICALONE" IN INGLESE? - LO YOUTUBER CHE DA' LA CACCIA ALLE BORSEGGIATRICI IN METRO E' FINITO PERFINO SUL QUOTIDIANO INGLESE "TIMES", CHE LO DEFINISCE "UN FENOMENO DELLA RETE" - MENTRE LUI SI GODE LA FAMA, I LADRI MOSTRANO SUI SOCIAL IL MALLOPPO CHE HANNO FREGATO AI PASSEGGERI DERUBATI NELLE METRO DI ROMA: UNO DI LORO ESIBISCE UNA FOTO IN CUI TIENE IN MANO 800 EURO IN CONTANTI ED ESULTA: "LAVORO FINITO"; UN ALTRO POSTA L'IMMAGINE DI 300 EURO E MILLE DOLLARI SFILATI A UN TURISTA AMERICANO...

1-SIMONE CICALONE FINISCE SUL TIMES: LA CACCIA AI BORSEGGIATORI IN METRO DELLO YOUTUBER IN DIRETTA SUL GIORNALE BRITANNICO

Estratto dell’articolo di Carlo Romano per www.repubblica.it

borseggiatori esibiscono il bottino

Fenomeno social, al centro delle critiche e ora oggetto delle attenzioni della stampa estera. Simone Cicalone, lo youtuber con un passato nel pugilato professionistico, è sbarcato sull’edizione domenicale del Times: la caccia ai borseggiatori in metro, considerati pure i tanti turisti derubati quotidianamente, è un tema popolarissimo. Al punto da entrare nel radar dell’edizione domenicale del quotidiano britannico.

Nell’articolo, Cicalone viene definito una “internet sensation”. Segue il racconto delle peripezie, delle aggressioni e delle controversie (incluse quelle politiche) del creator. “Non tutti sono fan” del suo modo di fare, scrive il Sunday Times. Per poi lanciarsi in un articolo in presa diretta, direttamente dalle viscere dell’underground capitolino assieme al protagonista dei video. [...]

2-METRO A, I BORSEGGIATORI FANNO FESTA SU TIKTOK: NEI VIDEO I SOLDI RUBATI A PENDOLARI E TURISTI

Estratto dell’articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

simone cicalone sul times

Il tam tam è frenetico nelle chat dei borseggiatori latinos: «Si torna a lavoro». Dopo quindici giorni di stop, ripartono le corse in metro A tra le stazioni di Termini e Battistini. La tratta era stata chiusa lo scorso 10 agosto per l’installazione dei nuovi binari. E i lavori in corso avevano rovinato anche i piani delle tante bande di borseggiatori, che frequentano le fermate più turistiche tra cui Termini e Barberini. Con la metro chiusa, si erano rifugiati sulla linea B e sugli autobus del centro storico. Per questo da domani si teme una nuova ondata di furti in metro A. [...]

borseggiatori 3

La rivolta online della comunità peruviana contro i propri connazionali è nata soprattutto per fermare la propaganda social dei borseggiatori, molti dei quali postano su Instagram e su TikTok i proventi dei furti. Alcuni degli scatti sono stati condivisi anche dallo youtuber Simone Cicalone, che con i suoi video più volte ha raccontato in prima persona il fenomeno dei borseggi.

«Le foto mi sono state segnalate dalla stessa comunità peruviana, che è stanca di essere discriminata per colpa di queste bande di ladri. Parliamo di un centinaio di persone che mettono in cattiva luce tutta la comunità. I ladri pubblicano le foto sui social per fare proseliti. Loro ti fanno vedere che quello che guadagni in un mese con loro lo puoi fare anche in un giorno. Ed è normale che in questo modo cercano di allargare il proprio giro in vista del Giubileo».

simone cicalone

In uno scatto c’è un borseggiatore che esibisce 800 euro in banconote. La foto è accompagnata da un commento che non ha bisogno di spiegazioni: «Lavoro finito». Un altro, invece, mostra fiero circa 300 euro e più di mille dollari rubati all’ennesimo turista straniero. [...]

borseggiatori aggressione simone cicalone nella metro di roma