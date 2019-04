SENZA MESSI, GUARDIOLA IN EUROPA NON VINCE PIU’ - COL BAYERN MONACO SI E’ FERMATO 3 VOLTE IN SEMIFINALE, CON IL CITY UNA AGLI OTTAVI E DUE AI QUARTI – INGLESI E TEDESCHI SOTTO LA SUA GUIDA HANNO INVESTITO BEN 812 MILIONI (608 GLI INGLESI E 204 I TEDESCHI) PER NON CENTRARE L’OBIETTIVO CHAMPIONS – PESANO GLI ERRORI DEGLI ARBITRI E QUELLI DEL VAR - GUARDIOLA NON SI RASSEGNA E DICE CHE “CI RIPROVERA’”. ALLA GUIDA DEL CITY O…MAGARI DELLA JUVE?