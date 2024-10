5 ott 2024 16:48

COME SI È RIDOTTO AMADEUS: SPIEGA AGLI ANZIANI COME SINTONIZZARSI SUL NOVE PERCHÉ NESSUNO LO VEDE – PRIMA PUBBLICA I VIDEO DI ALCUNI VECCHI CHE DICONO DI “NON TROVARLO SUL TELECOMANDO”, POI UN IMBARAZZANTE VIDEO-TUTORIAL IN CUI MOSTRA CHE “BASTA PREMERE IL CANALE 9” PER GUARDARE IL SUO PROGRAMMA. MA IL PROBLEMA È CHE DI QUIZ SHOW COME IL SUO CE NE SONO GIÀ TROPPI TRA RAI E MEDIASET, E PER I TELE-SPETTATORI UN CONDUTTORE VALE L’ALTRO (DIVERSO IL CASO DI FAZIO O CROZZA, CHE SI SONO PORTATI DIETRO I LORO PROGRAMMI "PERSONALI" E IL LORO PUBBLICO…) - VIDEO