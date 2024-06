COME SI RIMORCHIA AL TEMPO DEI SOCIAL – IL CANTANTE ULTIMO RACCONTA COME HA ABBORDATO LA SUA FIDANZATA JACQUELINE LUNA DI GIACOMO, FIGLIA DI HEATHER PARISI – “HO RISPOSTO A UNA SUA STORY SU INSTAGRAM, LE HO DETTO SE VOLEVA FARMI DA CHITARRISTA. UN APPROCCIO VERAMENTE… SCARSO” (MENO MALE CHE SE LO DICE DA SOLO) - POI CONFESSA CHE E’ “IL RAPPORTO PIÙ…” - VIDEO

Ormai ha preso gusto a riempire gli stadi, tanto che il suo tour 2024 è stato preso d’assalto da un pubblico affezionatissimo. Ultimo è pronto per l’uscita del nuovo album Altrove, in uscita il 17 maggio e anticipato dall’omonimo singolo (che ha causato qualche polemica con Morgan).

(...)

Sul suo nuovo album Ultimo rivela:

Amo le canzoni semplici con melodie semplici. Poi secondo me c’è anche una voglia di gridare il testo, che per me è la parte importante. Il disco si chiama Altrove, io sono andato altrove anche nella ricerca musicale. Era un escamotage per continuare a essere sé stessi dal punto di vista del testo, ma fregandoli un pochino con una melodia più allegra. Un po’ come con Papaoutai di Stromae.

Ultimo, chi è la fidanzata: "Stiamo insieme da 3 anni"

Una piccola curiosità: la copertina del nuovo album di Ultimo è una foto scattata dalla fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante racconta:

Stavamo camminando con la mia ragazza, Jacqueline. Ci siamo fermati, mi ha fatto una foto con il telefono, mi è piaciuta e l’abbiamo usata con la copertina. Abbiamo fatto piccole modifiche, ma la foto è quella.

Ma chi è la fidanzata di Ultimo? Jacqueline Luna è una artista e influencer, figlia di Heather Parisi (di cui è secondogenita). Il rapporto tra le due, a quanto pare, sarebbe quanto meno complicato. In un’intervista del 2023, Jacqueline Luna Di Giacomo aveva dichiarato di non vedere la mamma da almeno dieci anni. È cresciuta quindi soprattutto con il padre, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, con cui ha vissuto a Roma.

(...)

Sulla sua fidanzata Ultimo rivela:

Stiamo insieme da 3 anni, dal 2021. È il rapporto più lungo che io abbia mai avuto. Stiamo bene perché come tutte le relazioni sane quando ognuno vive il suo spazio e rispetta quello dell’altro penso che poi alla fine sia difficile sbagliare. Ora viviamo insieme, poi ogni tanto torna a casa sua a dormire in settimana. Ma di media sì, direi che viviamo insieme.

Ultimo racconta anche come ha approcciato la sua fidanzata:

Su Instagram ho visto una story con la foto di una giacca fatta da lei e la pezza di una chitarra, quindi le ho detto se voleva farmi da chitarrista. Ho approcciato così, in un modo veramente… scarso. Poi però ci siamo visti, abbiamo parlato e lì non hai più trucchi.

"Sono cresciuto con mamma e nonna campane, di Avellino. Sono cresciuto sentendo parlare il dialetto napoletano"

Ultimo sarà impegnato anche nel suo tour 2024 negli stadi, con tre date all’Olimpico di Roma. Proprio a Roma il cantante si è esibito in occasione del concerto del primo maggio al Circo Massimo: "Quest’anno il concerto del primo maggio è stato un passaggio speciale della mia carriera. Mi è servito personalmente, mi sono reso conto di avere un amore pazzesco a Roma. Quest’anno sarà il settimo stadio Olimpico, per me pensarlo è speciale, come romano".

Non a caso, tra i riferimenti musicali di Ultimo sono presenti diversi artisti romani:

Sono cresciuto con tanto cantautorato, soprattutto romano, quindi Venditti, De Gregori, Renato Zero… Ho visto tanti concerti, tanto Vasco Rossi, io sono un grande fan della musica italiana.