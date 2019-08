COME SI E’ MESSA, LA CANESSA! - ESIBIZIONISMO SENZA LIMITISMO PER GUENDALINA CANESSA CHE SU INSTAGRAM POSTA UNA FOTO CON LE CHIAPPE AL VENTO, INSIEME A UN AMICO - MA I FOLLOWER NON GLIELO PERDONANO: “MA COSA INSEGNI A TUA FIGLIA?”, “NON HAI ESAGERATO CON LA PLASTICA? SEI UGUALE A TUTTE LE ALTRE RIFATTE…FAI IMPRESSIONE”

guendalina canessa 6

Da www.liberoquotidiano.it

Guendalina Canessa ha postato sul suo profilo Instagram degli scatti ad altissimo tasso erotico. La ex gieffina e opinionista nei programmi di Barbara D'Urso si è infatti mostrata completamente nuda a bordo piscina in compagnia di un amico, anche lui senza veli. Nell'ultima immagine la Canessa si copre le parti intime con un cappello e il seno con un braccio, nelle altre invece si fa immortalare di profilo senza lasciare spazio all'immaginazione... Roba da censura.

guendalina canessa 5

2 - “COSA INSEGNI A TUA FIGLIA?”. GUENDALINA CANESSA, POLEMICA PER LA FOTO DI NUDO INTEGRALE

Da https://www.caffeinamagazine.it

Quando in gioco c’è il nome di Guendalina Canessa allora dovete essere certi di due cose: che la bellezza e la sensualità arriveranno a livelli spaziali e che la polemica, ovviamente, non potrà mancare. L’ex concorrente del Grande Fratello nonché ex moglie di Daniele Interrante è alla continua ricerca di scatti seducenti da pubblicare su Instagram e tra bikini mozzafiato e curve da capogiro di certo non fa annoiare i suoi followers.

guendalina canessa 4

Stavolta, però, Guendalina ha deciso di strafare, di esagerare, di superarsi. La showgirl, anche se ora si è re-inventata influencer, ha postato una foto in cui la troviamo letteralmente nuda. Davanti a sé ha solo un cappello ma per il resto niente di niente: solo il corpo abbronzato e ricco di tatuaggi. Certo, non è la prima volta che lo fa, anzi, ci sono scatti a bordo vasca ancora senza veli e in pose sessualmente esplicite, ma stavolta la foto è unica. Continua a leggere dopo la foto.

Come vi dicevamo all’inizio, però, Guendalina Canessa porta sia bellezza che polemiche. Perché l’ultimo scatto senza veli ha diviso i fan. E se sulla didascalia, come nel cappello che la copre, c’è scritto Hakuna Matata, ovvero “senza pensieri”, l’ironia dei follower si scatena facilmente: “Senza pensieri è facile per te, visto il cervello che hai”. Altri invece sono più sferzanti e cattivi: “Ma ci potresti dire come mai ti sei ridotta così in faccia? Non hai esagerato con la plastica? Sei uguale a tutte le altre rifatte…fai impressione” e infine “Per me fai un po’ tanto schifo”. Continua a leggere dopo la foto.

guendalina canessa 3

In molti però imputano a Guendalina Canessa il suo essere mamma sexy, come questa utente: “Mi vergogno per te pensando che hai una figlia a casa che potrebbe guardarti, che valori gli insegni? Poi sarai pure carina ma sei rifatta tutta quindi che ci vuole, pensa a tua figlia un giorno potrebbe vergognarsi di te è quello è il fallimento più grande per una madre”. Polemiche del genere, che coinvolgevano la piccola figlia Chloe, non sono nuove per Guendalina.

