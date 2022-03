COME STA CHARLENE DI MONACO? LA PRINCIPESSA È RICOVERATA ORMAI DA MESI IN UNA CLINICA SPECIALIZZATA DELLA SVIZZERA (CHE TRA L’ALTRO COSTA AL PRINCIPE ALBERTO CIRCA 18MILA EURO AL GIORNO) MA LE SUE REALI CONDIZIONI RIMANGONO UN MISTERO, AL PARI DELLA “MALATTIA” CHE L’AVREBBE COLPITA DOPO ESSERE TORNATA DAL SUDAFRICA – CHARLENE E’ "CONTROLLATA A VISTA DA DUE GUARDIE DEL CORPO"…

Charlene di Monaco è ricoverata ormai da mesi in una clinica specializzata della Svizzera, anche se quali siano le sue reali condizioni rimane sempre un mistero, al pari della “malattia” che l’avrebbe colpita dopo essere tornata dal Sudafrica. Di certo c’è che la principessa si trova in un luogo extra lusso, lontana da occhi indiscreti, soprattutto da quelli dei paparazzi.

Secondo le ultime indiscrezioni, Charlene starebbe vivendo completamente isolata, anche dagli altri pazienti della clinica che tra l’altro costa al principe Alberto circa 18mila euro al giorno. La scelta di vivere isolata sarebbe da ricondurre alla principessa, che così si sentirebbe protetta e rassicurata. D’altronde fin dall’inizio il marito ha sempre dichiarato che sua moglie aveva bisogno di tranquillità e serenità per riprendersi dopo il tremendo periodo passato, con la grave infezione a gola, naso e orecchie che l’aveva fortemente debilitata.

charlene e alberto di monaco

Secondo una fonte citata dai media del principato di Monaco, Charlene in clinica “è assistita da due dame di compagnia e protetta da due guardie del corpo. Mentre la sua segretaria personale va avanti e indietro da Monaco a Zurigo per soddisfare le sue esigenze e tenerla aggiornata”. Non resta che attendere il suo ritorno nel principato: le sue condizioni sono date in miglioramento, anche se ancora non circola alcuna indiscrezione riguardo a quando potrà fare ritorno a casa dai suoi figli.

