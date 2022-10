COME STA FEDEZ? A SEI MESI DALLA RIMOZIONE DEL TUMORE NEUROENDOCRINO AL PANCREAS, IL RAPPER SI È SOTTOPOSTO A UNA RISONANZA MAGNETICA E HA VOLUTO AGGIORNARE I FAN SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE: “È ANDATO TUTTO BENE” - GIÀ A MAGGIO FEDEZ AVEVA RICEVUTO UNA BELLA NOTIZIA DALL’ESAME ISTOLOGICO…

Simona Marchetti per corriere.it

A sei mesi dalla rimozione del tumore neuroendocrino al pancreas, Fedez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. E lo ha fatto con due IG Story pubblicate a distanza di poche ore l’una dall’altra. «Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes», si legge infatti a corredo del primo scatto, con il rapper che si copre il volto con la mano e mostra le dita nel classico segno di vittoria.

«Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi», ha scritto invece nella seconda foto, dove si vedono il tunnel della risonanza magnetica e, in primo piano, le due dita a indicare il successo del test diagnostico. Già a maggio Fedez aveva ricevuto una bella notizia dall’esame istologico, dal quale era emerso che il tumore non aveva preso i linfonodi, mentre a fine luglio, prima di partire per le vacanze con la moglie Chiara Ferragni e i due figli Leone e Vittoria, si era sottoposto a un altro controllo di routine e anche in quel caso l’esito era stato favorevole.

Tutti segnali che fanno sperare che il peggio sia ormai alle spalle e il volto sereno del rapper, attuale giudice di X Factor, mentre culla dolcemente la figlioletta, dandole il biberon del buongiorno, nell’ultima video-story di Instagram, è l’emblema di questa serenità finalmente ritrovata per i Ferragnez.

