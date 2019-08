COME STA FRANCO BATTIATO? – DA PIÙ DI UN ANNO SULLE CONDIZIONI DEL “MAESTRO” SI RINCORRONO VOCI E SPECULAZIONI (ALZHEIMER?). POI C’È STATA LA QUESTIONE DELLA VENDITA DELLA CASA, POI SMENTITA DALLA FAMIGLIA – IL NUOVO DISCO CHE DOVREBBE USCIRE A OTTOBRE E LA NOTA UFFICIALE DEL CANTANTE: “A CHI MI CHIEDE DELLA MIA SALUTE DICO CHE IL PEGGIO È PASSATO…” - VIDEO

franco battiato nella sua casa di milo villa grazia 2

franco battiato nella sua casa di milo villa grazia 3

COME STA FRANCO BATTIATO?

Da www.corriere.it

Le preoccupazioni

franco battiato con il fratello michele

Da oltre un anno si rincorrono voci e speculazioni sulle condizioni di salute di Franco Battiato, da quando, l’estate scorsa, un post su Facebook (poi rimosso) dell’amico e collega Roberto Ferri, aveva destato molta preoccupazione, alludendo a una possibile grave malattia del maestro catanese. Le persone vicine al cantautore hanno sempre chiesto riserbo per tutelare la privacy dell’artista che non compare in pubblico dal 2017. Ma è poi stato lo stesso Battiato a rassicurare i suoi fan, tornando sui social con delle foto e, a marzo 2019, con una nota in cui raccontava di stare meglio. In questi giorni si è tornato a parlare di lui per la possibile pubblicazione di un disco e per una vendita, poi smentita, della sua casa di Milo.

la casa di milo di franco battiato villa grazia

La vendita della casa

franco battiato

Negli ultimi giorni in rete sono state pubblicate indiscrezioni riguardanti una possibile vendita della casa di Milo di Franco Battiato dovute a degli annunci immobiliari che, a quanto sembra, nei mesi scorsi proponevano in vendita una villa identificabile con la residenza del cantautore. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Milo che presiede il comitato «Milo e Franco Battiato» e che si era detto disposto ad acquistare l’immobile per preservarlo e farne una casa museo, lanciando anche una petizione su change.org.

franco battiato nella sua casa di milo villa grazia 1 1

La smentita

Lunedì, invece, è arrivata la smentita ufficiale: la casa di Milo non è in vendita. L’ufficio stampa di Franco Battiato ha fatto sapere che ogni altra notizia è priva di fondamento, smentendo categoricamente la vendita e mettendo fine ai rumors.

la famiglia di franco battiato

Il nuovo disco

Secondo quanto riporta il sito RagusaNews, invece, sarebbe in arrivo un’uscita discografica: un nuovo album di Franco Battiato dovrebbe uscire a ottobre e conterrebbe i brani eseguiti dal vivo con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, oltre a un inedito, risalente però al 2015. A occuparsi della pubblicazione, spiega ancora RagusaNews, sarebbe la famiglia del cantautore.

la casa di milo di franco battiato villa grazia 1

Come sta

Ma come sta Franco Battiato? Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute risalgono a marzo e li ha dati lui stesso in una nota che ha rilasciato in occasione dei 20 anni del suo disco «Fleurs» che è stato ripubblicato in edizione limitata in vinile. Battiato, 74 anni, ha scritto: «A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo». Parole rassicuranti, a cui finora non è stato aggiunto niente altro.

